Маркизио – о строительстве корпуса в больнице на штрафы Каморанези и дружбе с Рамазотти и Дель Пьеро

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио дал интервью «Матч ТВ». «Бомбардир» выделил главное.

О Дель Пьеро

– Читал, что он стал вашим другом, несмотря на 11-летнюю разницу в возрасте.

– Когда я пришел в главную команду, то был еще очень молод. Алессандро на тот момент исполнилось 30. Когда ты начинаешь профессиональную карьеру, у тебя в жизни происходит очень много перемен. Не только в футбольной жизни, но и в личной. Алессандро здорово помогал мне сделать в той или иной ситуации правильный выбор.

– Например?

– Найти в мире футбола человека, который поможет тебе вне поля, непросто. С чем в основном связана наша работа? Тренировочный газон, раздевалка, стадион, сборы. А потом дома у каждого своя жизнь. Так что мне очень повезло, что я нашел такого друга – Дель Пьеро много раз помогал мне советами именно вне поля.

– Могли позвонить ему в любое время дня и ночи?

– Да, но это и сейчас так. Мы по-прежнему большие друзья. Хотя он живет между Лос-Анджелесом и Миланом, а я между Петербургом и Италией. Кстати, вы же знаете, что в «Зените» я играю в основном не под нападающим, но взял 10 номер. В честь Алессандро в том числе. И карьеру хотел бы закончить с десяткой на спине. Это было бы как признание, благодарность Дель Пьеро от меня.

О дружбе с Рамазотти

– А с Рамазотти что вас связывает, помимо «Юве»?

– Расскажу такую историю. Когда Эрос узнал, что я перехожу в «Зенит», – сразу позвонил и сказал: «Жди меня с концертом в Петербурге». Что ж, осенью этого года он действительно будет выступать в нашем городе.

О штрафах Капелло

– Вы не рассказали про Капелло…

– После тренировок мы, молодые игроки, часто оставались работать еще. Знали – это для нашей же пользы. Но все равно приходил момент, когда сил оставалось немного. Уходить же с поля при этом не хотелось – очень интересно было понаблюдать, как великие игроки, которые тоже остались, бьют по воротам. Тогда, бывало, прямо на поле садились на мячи и смотрели. Но если это замечал Капелло, то очень злился. И мог сказать: вам по 20 лет, и значит, вы не можете сидеть на мячах на поле. А если хотите смотреть, обязаны встать. Приходилось так и делать, хотя в тот момент мы реально бывали очень уставшими.

– Еще были при вас в «Ювентусе» какие-то есть особые правила?

– У нас была система штрафов за опоздание. Причем довольно больших. Поэтому все приезжали часа за полтора до начала тренировки. Так было безопаснее. И только Мауро Каморанези ничего не мог с собой сделать и все равно все время опаздывал. Штрафы же уходили на благотворительность. В итоге на все что, выплатил Каморанези, детская больница в Генуе построила отдельный корпус и написала благодарность нашему товарищу.