Канделаки: «Оптимизация на «Матч ТВ»? Увольняют только тех, кто неконкурентоспособен»

Эт сколько же работы еще предстоит!
Оптимизировать и оптимизировать, увольнять и увольнять, пока до самого верха не доберутся.)) Что бы, бывший государственный, спортивный канал стал действительно спортивный.
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки сообщила, что на телеканале увольняют только тех людей, которые неконкурентоспособны.
– Несколько лет «Матч ТВ» отчитывался о достаточно больших убытках – где-то 1,5 миллиарда рублей. А в 2018 году, во второй половине, впервые было очень резкое снижение убытков – до 50 миллионов. Откуда такое резкое сокращение?
– Оптимизация. Вы, наверное, про это тоже читали – замечательная история, которая была проведена с приходом новой управленческой команды. У нас несколько раз менялся гендиректор, и сегодня телеканал «Матч ТВ» находится под управлением развлекательного телевидения в составе «Газпром-Медиа» – «ГПРМ Развлекательное ТВ». Там очень сильные ребята, достойные телевизионные менеджеры, с которыми я много лет знакома, дружила, делала даже программы. Никакого там секрета Полишинеля нет. За счет того, что пришла головная компания, очень много вещей сразу же технически оптимизируются.
– Есть мнение, что слово «оптимизация» можно заменить словом «массовые увольнения».
– Еще раз повторюсь. Все решения, которые принимаются, вы можете спокойно отправить в пресс-службу «Газпрома», на вопросы вам дадут ответы. Вообще, по поводу увольнений: я с этим вопросом сталкивалась много раз с момента моего прихода на «Матч ТВ», когда оптимизировали и собирали две структуры. Это, соответственно, представители «России-2» и телеканала «НТВ Плюс». И вот тогда это был мой любимый вопрос, который мне везде задавали. Мы живем в стране, в которой должна появиться конкуренция. Поверьте мне, увольняют только тех людей, которые неконкурентоспособны. Я сейчас не про «Матч ТВ» говорю, я говорю вообще в целом. Если кого-то откуда-то увольняют, то не потому, что людей выкидывают на улицу, а потому, что кто-то просто не хочет бороться за работу. Вот это мое мнение как руководителя, вообще касаемо всего на свете.
- Канделаки начала работу на «Матч ТВ» в ноябре 2015 года.