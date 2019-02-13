Канделаки: «Оптимизация на «Матч ТВ»? Увольняют только тех, кто неконкурентоспособен»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки сообщила, что на телеканале увольняют только тех людей, которые неконкурентоспособны.

– Несколько лет «Матч ТВ» отчитывался о достаточно больших убытках – где-то 1,5 миллиарда рублей. А в 2018 году, во второй половине, впервые было очень резкое снижение убытков – до 50 миллионов. Откуда такое резкое сокращение?

– Оптимизация. Вы, наверное, про это тоже читали – замечательная история, которая была проведена с приходом новой управленческой команды. У нас несколько раз менялся гендиректор, и сегодня телеканал «Матч ТВ» находится под управлением развлекательного телевидения в составе «Газпром-Медиа» – «ГПРМ Развлекательное ТВ». Там очень сильные ребята, достойные телевизионные менеджеры, с которыми я много лет знакома, дружила, делала даже программы. Никакого там секрета Полишинеля нет. За счет того, что пришла головная компания, очень много вещей сразу же технически оптимизируются.

– Есть мнение, что слово «оптимизация» можно заменить словом «массовые увольнения».

– Еще раз повторюсь. Все решения, которые принимаются, вы можете спокойно отправить в пресс-службу «Газпрома», на вопросы вам дадут ответы. Вообще, по поводу увольнений: я с этим вопросом сталкивалась много раз с момента моего прихода на «Матч ТВ», когда оптимизировали и собирали две структуры. Это, соответственно, представители «России-2» и телеканала «НТВ Плюс». И вот тогда это был мой любимый вопрос, который мне везде задавали. Мы живем в стране, в которой должна появиться конкуренция. Поверьте мне, увольняют только тех людей, которые неконкурентоспособны. Я сейчас не про «Матч ТВ» говорю, я говорю вообще в целом. Если кого-то откуда-то увольняют, то не потому, что людей выкидывают на улицу, а потому, что кто-то просто не хочет бороться за работу. Вот это мое мнение как руководителя, вообще касаемо всего на свете.