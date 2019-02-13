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    Канделаки: «Оптимизация на «Матч ТВ»? Увольняют только тех, кто неконкурентоспособен»

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки сообщила, что на телеканале увольняют только тех людей, которые неконкурентоспособны.

    – Несколько лет «Матч ТВ» отчитывался о достаточно больших убытках – где-то 1,5 миллиарда рублей. А в 2018 году, во второй половине, впервые было очень резкое снижение убытков – до 50 миллионов. Откуда такое резкое сокращение?

    – Оптимизация. Вы, наверное, про это тоже читали – замечательная история, которая была проведена с приходом новой управленческой команды. У нас несколько раз менялся гендиректор, и сегодня телеканал «Матч ТВ» находится под управлением развлекательного телевидения в составе «Газпром-Медиа» – «ГПРМ Развлекательное ТВ». Там очень сильные ребята, достойные телевизионные менеджеры, с которыми я много лет знакома, дружила, делала даже программы. Никакого там секрета Полишинеля нет. За счет того, что пришла головная компания, очень много вещей сразу же технически оптимизируются.

    – Есть мнение, что слово «оптимизация» можно заменить словом «массовые увольнения».

    – Еще раз повторюсь. Все решения, которые принимаются, вы можете спокойно отправить в пресс-службу «Газпрома», на вопросы вам дадут ответы. Вообще, по поводу увольнений: я с этим вопросом сталкивалась много раз с момента моего прихода на «Матч ТВ», когда оптимизировали и собирали две структуры. Это, соответственно, представители «России-2» и телеканала «НТВ Плюс». И вот тогда это был мой любимый вопрос, который мне везде задавали. Мы живем в стране, в которой должна появиться конкуренция. Поверьте мне, увольняют только тех людей, которые неконкурентоспособны. Я сейчас не про «Матч ТВ» говорю, я говорю вообще в целом. Если кого-то откуда-то увольняют, то не потому, что людей выкидывают на улицу, а потому, что кто-то просто не хочет бороться за работу. Вот это мое мнение как руководителя, вообще касаемо всего на свете.

    • Канделаки начала работу на «Матч ТВ» в ноябре 2015 года.

    Источник: BBC

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    13.02.2019 07:31
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +10450

      ivany4 13 февраля 2019, 14:06

      Эт сколько же работы еще предстоит!
      Оптимизировать и оптимизировать, увольнять и увольнять, пока до самого верха не доберутся.)) Что бы, бывший государственный, спортивный канал стал действительно спортивный.

      0
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      Рейтинг: +7

      b0mb 13 февраля 2019, 12:55

      Если делаетe cтавки -> bet-group.ru

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +37

      alansmith 13 февраля 2019, 12:54

      Оптимизируйте Шмурнова!!!! Его маразм уже нет сил слушать!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 13 февраля 2019, 11:44

      Если бы это было правдой- Канделаки работала бы в салоне на Ленинградке.

      1
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      Рейтинг: +905

      VVadic 13 февраля 2019, 11:12

      Чердак отстой. Уволить его!!!

      -1
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 13 февраля 2019, 10:43

      можно подумать, никто не понимает, где и как она была конкурентоспособна )) или сильнее нет? ) в информационном поле достаточно информации и фотографий, из которых ясно, почему она там, где находится.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 февраля 2019, 10:21

      Вопросов к "Газпрому" как и к назначенцам на телеканале Матч ТВ лично у меня нет, диагноз ясен и лечению не поддаётся. Медицина тут бессильна, а рекомендациям вы не следуете и занимаетесь не своим делом, но зато очень хорошо оплачиваемым...

      2
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 13 февраля 2019, 10:17

      Интересно, как тогда Канделаки остаётся в должности. Хотя может она выигрывает у нормальных управленцев конкуренцию в каких-то иных ипостасях. Даже боюсь себе представить, как это происходит.

      0
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 13 февраля 2019, 09:39

      Надо тебя тиночка убрать с матч тв

      1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 13 февраля 2019, 09:35

      На Канделябра ТВ в конкурсе неконкурентоспособных с большим отрывом победила малоизвестная дама с фамилией Канделаки.

      2
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