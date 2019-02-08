Артур травмировал сухожилие в матче с «Реалом» и выбыл примерно на месяц

Полузащитник «Барселоны» пропустит чуть менее месяца из-за травмы, полученной в первом полуфинальном матче Кубка Испании с «Реалом».

По информации твиттера каталонцев, бразилец травмировал подколенное сухожилие на левой ноге.

Сроки восстановления составляют три-четыре недели. Таким образом, 22-летний футболист пропустит первую игру против «Лиона» в Лиге чемпионов (19 февраля) и ответную кубковую встречу с «Реалом».