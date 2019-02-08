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    Артур травмировал сухожилие в матче с «Реалом» и выбыл примерно на месяц

    Полузащитник «Барселоны» пропустит чуть менее месяца из-за травмы, полученной в первом полуфинальном матче Кубка Испании с «Реалом».

    По информации твиттера каталонцев, бразилец травмировал подколенное сухожилие на левой ноге.

    Сроки восстановления составляют три-четыре недели. Таким образом, 22-летний футболист пропустит первую игру против «Лиона» в Лиге чемпионов (19 февраля) и ответную кубковую встречу с «Реалом».

    • Артур перешел в «Барселону» из «Гремио» летом 2018 года.
    • В текущем сезоне центральный хавбек провел за сине-гранатовых 27 матчей и сделал две голевые передачи.

    Источник: Твиттер «Барселоны»

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    08.02.2019 16:17
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 8 февраля 2019, 22:42

      Модрич его касил боле хорошими фалами раз 6 а про других молчу

      -1
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      Рейтинг: +906

      Football06 8 февраля 2019, 22:12

      А я не удивлен ..я подсчитал примерно около 13 фолов чисто на нем ..не какие то мелкие а вполне такие нормальные ..особенно 6 фолов чисто от Модрича ..которого он катал туда сюда ..я не глор и не дую в одну сторону , но столько фолов на одного игрока это слишком

      0
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 февраля 2019, 19:08

      Пусть лечится и восстанавливается в этих играх и без него могут сыграть, есть кому, а там и он подтянется.

      3
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      Рейтинг: +259

      professor13 8 февраля 2019, 18:06

      Это потеря конечно,но в Барсе есть парни которые смогут его заменить

      1
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 8 февраля 2019, 17:59

      Артур очень впечатляет! Жаль, что не сыграет в ответке.

      2
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      Рейтинг: +905

      VVadic 8 февраля 2019, 17:21

      Оп, новый Фермален.

      1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne > VVadic 8 февраля 2019, 22:43

      Ты матч смотрел? Вермален сам ламается... Модрич и других его ноги с мячем путают

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 8 февраля 2019, 17:20

      да пи з дец ! сколько же у барсы травмированых. ужас !

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 8 февраля 2019, 16:48

      да что ж такое...
      всегда не понимал почему у одних клубов, например, Арсенала, всегда целая команда в лазарете, а у других точечные травмы игроков по ходу сезона.
      Что-то последнее время у Барсы лазарет полон. Когда там уже Умтити восстановится? Я уже забыл, что он за Барсу играет.

      4
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Cules2013 8 февраля 2019, 17:21

      умтити вообще не хватает ! Лангле ни о чем а уж вермален сам знаешь !

      3
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      Рейтинг: +93

      BarcaRulezz > Cules2013 8 февраля 2019, 18:44

      Сегодня новость была, что он вернулся в общую группу и рассчитывает попасть на игру с Лионом

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > BarcaRulezz 8 февраля 2019, 21:20

      было бы отлично ! с пике они норм центрдефы !

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      Рейтинг: +93

      BarcaRulezz > dinar7777dinar 9 февраля 2019, 07:40

      Ну ему еще времени нужно не мало чтоб в ритм вернуться) да и чует мое сердце травму он свою без операции не излечит и скоро снова уйдет в лазарет.

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