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    Mundo Deportivo: Месси сам решит, сыграет ли в Эль Класико

    «Бомбардир» писал о том, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси повредил бедро в матче 22 тура Примеры против «Валенсии» (2:2).

    4 февраля издание Sport.es сообщило о том, что аргентинец рискует пропустить игру 1/2 финала Кубка Испании с «Реалом». На следующий день 31-летний форвард вышел на тренировку команды Эрнесто Вальверде.

    Месси примет решение об участии в матче на «Камп Ноу» самостоятельно, сообщает Mundo Deportivo. Ожидается, что он сделает вывод на основе самочувствия в день матча.

    Матч состоится завтра, 6 февраля, и начнется в 23:00 по московскому времени.

    • Месси проводит 13 сезон в каталонском клубе.
    • Забил 29 голов и отдал 17 ассистов в 27 играх сезона.

    Источник: Mundo Deportivo

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    05.02.2019 21:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 6 февраля 2019, 15:15

      У Реала можно выиграть и без Месси. Рисковать здоровьем Месси нежелательно.

      1
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      Рейтинг: +906

      Football06 6 февраля 2019, 00:49

      Уже классико такое сколько же забьёт Месси такому Реалу ..а если не будет играть то Как обыграет Барса Реал ..потерял вкус ..раньше были матчи а щас стандартный тур Испании где встречаются сильные команды

      1
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 5 февраля 2019, 23:09

      После ухода роналду, элькласико, потеряло соревнование двух лучших игроков, а так это обычный матч, тем более с таким реалом, то походу барса вин заранее

      1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 5 февраля 2019, 22:57

      Скорее всего, если у Барсы пулемёт заклинет, то он ворвётся на замену во втором тайме, как Чапаев.

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 5 февраля 2019, 21:44

      надо сыграть,лео.. а то классико свой лоск потеряет... и здоровье пускай позволит

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