Mundo Deportivo: Месси сам решит, сыграет ли в Эль Класико

«Бомбардир» писал о том, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси повредил бедро в матче 22 тура Примеры против «Валенсии» (2:2).

4 февраля издание Sport.es сообщило о том, что аргентинец рискует пропустить игру 1/2 финала Кубка Испании с «Реалом». На следующий день 31-летний форвард вышел на тренировку команды Эрнесто Вальверде.

Месси примет решение об участии в матче на «Камп Ноу» самостоятельно, сообщает Mundo Deportivo. Ожидается, что он сделает вывод на основе самочувствия в день матча.

Матч состоится завтра, 6 февраля, и начнется в 23:00 по московскому времени.