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    Sport.es: в «Барселоне» сообщили, что с Месси все в порядке. Решение об участии в игре с «Реалом» будет принято завтра

    В «Барселоне» рассказали о состоянии здоровья нападающего Лионеля Месси.

    Аргентинец получил повреждение в матче 22-го тура с «Валенсией» (2:2). Ранее в СМИ сообщили, что форвард может пропустить первую встречу 1/2 финала Кубка Испании с «Реалом».

    По информации Sport.es, сегодня утром Месси пропустил тренировку сине-гранатовых в качестве меры предосторожности. Как утверждает источник, в каталонском клубе заявили, что нет причин беспокоиться. Сообщается, что нанесенный удар причинил футболисту боль и небольшой ушиб, который не должен помешать ему выйти на поле против «Реала».

    Тем не менее, завтра медики и тренерский штаб будут наблюдать за состоянием Месси во время тренировки. Если нападающий не будет испытывать болевых ощущений, Эрнесто Вальверде включит его в заявку команды на игру с мадридцами в среду.

    Источник: Sport.es

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    04.02.2019 15:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 4 февраля 2019, 18:53

      Лично я рад,а то не игра, потом скажут, что Месси не играл, пятые,десятые

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 4 февраля 2019, 16:35

      обосанный матч тв будет показывать кубок германии ! герта бавария. епать ! зачем эль классико показывать ! канделаки дерьмо.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +982

      O-Z 4 февраля 2019, 16:12

      Рамос его вырубит

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > O-Z 4 февраля 2019, 16:23

      уже пробовал много раз и нихрена. реал наверное молился чтоб у месси была травма а так нет ! Люлей реал снова получит !

      4
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 4 февраля 2019, 16:06

      дружно выдохнули

      1
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