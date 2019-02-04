Sport.es: в «Барселоне» сообщили, что с Месси все в порядке. Решение об участии в игре с «Реалом» будет принято завтра

В «Барселоне» рассказали о состоянии здоровья нападающего Лионеля Месси.

Аргентинец получил повреждение в матче 22-го тура с «Валенсией» (2:2). Ранее в СМИ сообщили, что форвард может пропустить первую встречу 1/2 финала Кубка Испании с «Реалом».

По информации Sport.es, сегодня утром Месси пропустил тренировку сине-гранатовых в качестве меры предосторожности. Как утверждает источник, в каталонском клубе заявили, что нет причин беспокоиться. Сообщается, что нанесенный удар причинил футболисту боль и небольшой ушиб, который не должен помешать ему выйти на поле против «Реала».

Тем не менее, завтра медики и тренерский штаб будут наблюдать за состоянием Месси во время тренировки. Если нападающий не будет испытывать болевых ощущений, Эрнесто Вальверде включит его в заявку команды на игру с мадридцами в среду.