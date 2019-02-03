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    Месси получил повреждение в игре с «Валенсией»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил травму в матче 22-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (2:2).

    Аргентинец получил удар на 70-й минуте игры по внутренней части правого бедра. Форвард попросил помощь медиков, но доиграл встречу до конца.

    Как сообщает AS, повреждение оказалось несерьезным. Месси не будет проходить медицинское обследование.

    • В этом сезоне Месси забил 21 гол и сделал 12 результативных передач в 20 матчах.
    • 6 февраля «Барселона» встретится с «Реалом» в Кубке Испании.

    Источник: AS

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    03.02.2019 08:41
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