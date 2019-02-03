Месси получил повреждение в игре с «Валенсией»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил травму в матче 22-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (2:2).
Аргентинец получил удар на 70-й минуте игры по внутренней части правого бедра. Форвард попросил помощь медиков, но доиграл встречу до конца.
Как сообщает AS, повреждение оказалось несерьезным. Месси не будет проходить медицинское обследование.
- В этом сезоне Месси забил 21 гол и сделал 12 результативных передач в 20 матчах.
- 6 февраля «Барселона» встретится с «Реалом» в Кубке Испании.