Месси получил повреждение в игре с «Валенсией»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил травму в матче 22-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (2:2).

Аргентинец получил удар на 70-й минуте игры по внутренней части правого бедра. Форвард попросил помощь медиков, но доиграл встречу до конца.

Как сообщает AS, повреждение оказалось несерьезным. Месси не будет проходить медицинское обследование.