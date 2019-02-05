«Реал» недоволен тем, что «Барселона» будет отдыхать на сутки больше перед очными матчами в Кубке Испании

«Реал» выразил недовольство по поводу того, что «Барселона» будет иметь больше отдыха перед очными матчами команд в 1/2 финала Кубка Испании.

Первая игра пройдет в среду, 6 февраля и начнется в 23:00 по московскому времени. Предыдущую встречу в Примере каталонцы провели с «Валенсией» (2:2) в субботу, 2 февраля (начало – в 20:30).

Мадридцы сыграли с «Алавесом» (3:0) более чем на сутки позже (игра состоялась в воскресенье и началась в 22:45).

Перед ответным матчем «Барселона» также будет иметь лишний день отдыха. В чемпионате Испании сине-гранатовые сыграют против «Севильи» 24 февраля (18:15), а «Реал» с «Леванте» – 25-го (22:45). Кубковая игра пройдет 27 февраля.

Но зато на неделе перед ответным матчем «Барселона» сыграет с «Лионом» в 1/8 финала Лиги чемпионов, в то время как у «Реала» игры не будет.

При этом мадридцы намерены попросить перенести матч с «Леванте» с 25-го на 23 февраля.