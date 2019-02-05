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    «Реал» недоволен тем, что «Барселона» будет отдыхать на сутки больше перед очными матчами в Кубке Испании

    «Реал» выразил недовольство по поводу того, что «Барселона» будет иметь больше отдыха перед очными матчами команд в 1/2 финала Кубка Испании.

    Первая игра пройдет в среду, 6 февраля и начнется в 23:00 по московскому времени. Предыдущую встречу в Примере каталонцы провели с «Валенсией» (2:2) в субботу, 2 февраля (начало – в 20:30).

    Мадридцы сыграли с «Алавесом» (3:0) более чем на сутки позже (игра состоялась в воскресенье и началась в 22:45).

    Перед ответным матчем «Барселона» также будет иметь лишний день отдыха. В чемпионате Испании сине-гранатовые сыграют против «Севильи» 24 февраля (18:15), а «Реал» с «Леванте» – 25-го (22:45). Кубковая игра пройдет 27 февраля.

    Но зато на неделе перед ответным матчем «Барселона» сыграет с «Лионом» в 1/8 финала Лиги чемпионов, в то время как у «Реала» игры не будет.

    При этом мадридцы намерены попросить перенести матч с «Леванте» с 25-го на 23 февраля.

    Источник: Marca

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    05.02.2019 12:59
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +232

      Sterh 6 февраля 2019, 09:38

      Уже разнылись.. Пытаются как-то оправдать 3 поражения..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 февраля 2019, 20:57

      Обсуждать эту тему не имеет смысла.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1592

      koli4ka 5 февраля 2019, 18:10

      предлагаю Барсе сыграть на день раньше и тогда всё будет честно и справедливо...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +259

      professor13 5 февраля 2019, 18:09

      Если Месси и Дембеле не будет то шансы равны

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 5 февраля 2019, 18:06

      Ну началось... Самим-то ныть не надоело?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 5 февраля 2019, 16:07

      Да, и ещё не честно что мы Роню продали, а вы Месси нет.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Yev 5 февраля 2019, 17:49

      так ведь и с рональду реал чаще проигрывает барсе.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      abv0 5 февраля 2019, 15:00

      Если делаете ставки -> bet-group.ru

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +110

      Baich 5 февраля 2019, 14:41

      Все равно Барса выиграет. После ухода Зидана и Кристины Реал не Тот.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      Максим2712 5 февраля 2019, 14:31

      Снова девочки соломку стелют перед поражением

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +905

      VVadic 5 февраля 2019, 14:02

      Снова Барсу тянут за уши(

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > VVadic 5 февраля 2019, 17:49

      да ладно?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9

      FiFa_2015 > VVadic 6 февраля 2019, 17:17

      Всё как всегда)

      0
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