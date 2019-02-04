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    Голос Черданцева появится в голливудском блокбастере «Алита: Боевой ангел»

    14 февраля в кинопрокат выйдет фильм «Алита: Боевой ангел». Это масштабный фантастический боевик от режиссера Роберта Родригеса. Сценаристом и продюсером фильма стал Джеймс Кэмерон.

    В картине представлен новый вид спорта – моторбол, которым увлекается главная героиня. Соревнования по моторболу в российской версии фильма комментирует Георгий Черданцев.

    «Признаюсь, что работа по дубляжу была не из легких. Знаю звучащий в англоязычной версии голос комментатора, известного по репортажам по боксу, его превзойти просто невозможно. Поэтому я понимал всю ту ответственность, которая возложена на меня. Честно, во время работы была колоссальная нагрузка на голос, я устал больше, чем за время ведения полуторачасового репортажа. Но я очень рад быть причастным к этому фильму. Видел только фрагменты и эпизоды, которые сам озвучивал, и это снято настолько круто, что хочется уже побыстрее посмотреть ленту целиком», – сказал комментатор «Матч ТВ».

    Источник: «Чемпионат»

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    04.02.2019 10:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 4 февраля 2019, 17:12

      Все равно круто, нет уже гнусавых переводов 80-х.

      1
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 4 февраля 2019, 14:22

      Новый вид спорта "мотоРбол"? Фантазии хватило, чтобы прибавить всего одну букву.

      0
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      Рейтинг: +10450

      ivany4 4 февраля 2019, 14:14

      Скрытый намек на переход чердака в шоу бизнес?))

      0
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 4 февраля 2019, 11:25

      По-моему, это реклама фильма.

      1
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      Рейтинг: +473

      Файдаэн > Добрый Бобер 4 февраля 2019, 18:22

      Скорее антиреклама.

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