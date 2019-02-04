Голос Черданцева появится в голливудском блокбастере «Алита: Боевой ангел»

14 февраля в кинопрокат выйдет фильм «Алита: Боевой ангел». Это масштабный фантастический боевик от режиссера Роберта Родригеса. Сценаристом и продюсером фильма стал Джеймс Кэмерон.

В картине представлен новый вид спорта – моторбол, которым увлекается главная героиня. Соревнования по моторболу в российской версии фильма комментирует Георгий Черданцев.

«Признаюсь, что работа по дубляжу была не из легких. Знаю звучащий в англоязычной версии голос комментатора, известного по репортажам по боксу, его превзойти просто невозможно. Поэтому я понимал всю ту ответственность, которая возложена на меня. Честно, во время работы была колоссальная нагрузка на голос, я устал больше, чем за время ведения полуторачасового репортажа. Но я очень рад быть причастным к этому фильму. Видел только фрагменты и эпизоды, которые сам озвучивал, и это снято настолько круто, что хочется уже побыстрее посмотреть ленту целиком», – сказал комментатор «Матч ТВ».