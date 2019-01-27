Главные новости дня. «Олимпиакос» арендовал Лодыгина, Мартиньш перешел в «Монако»

Лодыгин – игрок «Олимпиакоса».

Кубок Англии. «Тоттенхэм» проиграл «Кристал Пэлас» и вылетел из турнира.

Мората: «Я начинал в «Атлетико». Мы не можем изменить прошлое».

Перишич попросил руководство «Интера» о трансфере.

Мартиньш на правах аренды перешел из «Атлетико» в «Монако».

Завтра начнется сбор подписей за свободу братьям Кокориным.

Sport Arena: Ракицкий отправился в Катар для подписания контракта с «Зенитом».

Игуаин в 2016 году хотел закончить карьеру из-за болезни мамы.

Серия А. «Рома» упустила преимущество в три гола против «Аталанты».