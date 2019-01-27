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    Мората: «Я начинал в «Атлетико». Мы не можем изменить прошлое»

    Нападающий «Челси» Альваро Мората рассказал о своем переходе в «Атлетико». Сегодня футболист прибыл в Мадрид, где пройдет медицинский осмотр и подпишет контракт.

    «Я очень рад начать новый этап в карьеры. Ждал этого момента.

    Мои выступления за «Реал»? Это нормально, что у других людей есть свое мнение. Я знаю, что мне нужно делать.

    Я начинал в «Атлетико». Люди, которые знают мое происхождение и откуда я родом, понимают, что это значит для меня. Прошлое есть прошлое, мы не можем его изменить», – сказал Мората.

    • Ранее сообщалось, что «Атлетико» арендует Морату у «Челси» до конца сезона с правом последующего выкупа за 55 миллионов евро.
    • Форвард находился в молодежной системе «Атлетико» с 2005 по 2007 год.
    • В этом сезоне нападающий провел в АПЛ 16 матчей и забил пять голов.

    Источник: AS

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    27.01.2019 12:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 27 января 2019, 18:48

      Возвратился на круги своя.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +905

      VVadic 27 января 2019, 14:52

      Жаль кубок слили. А так уже в игре с Реалом можно было на него посмотреть!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 27 января 2019, 12:50

      Было время, когда положив на всё, устремился ввысь за славой и деньгами...
      А теперь, возвращаясь, аккуратно решил вспомнить о корнях и прошлом...

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