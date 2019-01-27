Мората: «Я начинал в «Атлетико». Мы не можем изменить прошлое»

Возвратился на круги своя.
Нападающий «Челси» Альваро Мората рассказал о своем переходе в «Атлетико». Сегодня футболист прибыл в Мадрид, где пройдет медицинский осмотр и подпишет контракт.
«Я очень рад начать новый этап в карьеры. Ждал этого момента.
Мои выступления за «Реал»? Это нормально, что у других людей есть свое мнение. Я знаю, что мне нужно делать.
Я начинал в «Атлетико». Люди, которые знают мое происхождение и откуда я родом, понимают, что это значит для меня. Прошлое есть прошлое, мы не можем его изменить», – сказал Мората.
- Ранее сообщалось, что «Атлетико» арендует Морату у «Челси» до конца сезона с правом последующего выкупа за 55 миллионов евро.
- Форвард находился в молодежной системе «Атлетико» с 2005 по 2007 год.
- В этом сезоне нападающий провел в АПЛ 16 матчей и забил пять голов.