Перишич попросил руководство «Интера» о трансфере 

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал ситуацию с возможным уходом полузащитника Ивана Перишича.

«Он попросил об уходе, мы выслушали его, но также мы должны уважать интересы клуба. Мы живем в ситуации, обычной для многих клубов и многих игроков, которые хотят уйти. Конкретных предложений по Перишичу, однако, все еще не поступало», – сказал Маротта.