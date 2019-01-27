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    Перишич попросил руководство «Интера» о трансфере 

    Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал ситуацию с возможным уходом полузащитника Ивана Перишича.

    «Он попросил об уходе, мы выслушали его, но также мы должны уважать интересы клуба. Мы живем в ситуации, обычной для многих клубов и многих игроков, которые хотят уйти. Конкретных предложений по Перишичу, однако, все еще не поступало», – сказал Маротта.

    • Футболистом интересуется «Арсенал».
    • По неофициальной информации, английский клуб хотел обменять Озила на Перишича, но «Интер» отказался.

    Источник: Sky Italia

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    27.01.2019 20:56
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