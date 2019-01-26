«Арсенал» предложил «Интеру» обмен Озила на Перишича. Миланский клуб ответил отказом

В Интере не такие идиоты работают, как в Арсенале и игроков берут проверенных т.е. качественных
Лондонский «Арсенал» хочет купить полузащитника «Интера» Ивана Перишича.
Как сообщает Football Italia, лондонский клуб был готов взять 29-летнего хорвата в аренду или обменять его на хавбека Месута Озила. Оба варианта не устроили миланцев.
- В этом сезоне на клубном уровне Озил забил четыре мяча и сделал две результативные передачи в 17 играх. Перишич отметился тремя голами и пятью ассистами в 25 матчах.
- Transfermarkt оценивает первого в 35 миллионов евро, второго – на 5 миллионов дороже.