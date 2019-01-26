Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Арсенал» предложил «Интеру» обмен Озила на Перишича. Миланский клуб ответил отказом

    Лондонский «Арсенал» хочет купить полузащитника «Интера» Ивана Перишича.

    Как сообщает Football Italia, лондонский клуб был готов взять 29-летнего хорвата в аренду или обменять его на хавбека Месута Озила. Оба варианта не устроили миланцев.

    • В этом сезоне на клубном уровне Озил забил четыре мяча и сделал две результативные передачи в 17 играх. Перишич отметился тремя голами и пятью ассистами в 25 матчах.
    • Transfermarkt оценивает первого в 35 миллионов евро, второго – на 5 миллионов дороже.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.01.2019 20:15
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 26 января 2019, 22:02

      В Интере не такие идиоты работают, как в Арсенале и игроков берут проверенных т.е. качественных

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 января 2019, 20:20

      От Озила " Арсеналу "будет тяжело избавиться при его-то зарплате в 350 тыс. фунтов стерлингов в неделю и контракте до лета 2021г.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy > Рубик Докоян 26 января 2019, 22:01

      450 в неделю у него вроде

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Skull_Boy 26 января 2019, 22:01

      350 и не спорь.)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy > Рубик Докоян 26 января 2019, 22:05

      Да и срать на него один хер бревно, вчера смотрел игру на кубок, как вышел на 30 минут так не видно и не слышно, хотя в один момент с молодым французом вышел, только один блестал и чуть ли не каждую секунду его фамилии произносили, а этого и невидно не было и тем более и не слышно, а тем временем Интер взял Седрика у Святых

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Skull_Boy 26 января 2019, 22:07

      Ну так тем более. Хиллари нам их деньги считать. Они нам и во сне не приснятся. Не одно бревно миллионы отгребает передвигаясь по футбольному полю.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11