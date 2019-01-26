«Арсенал» предложил «Интеру» обмен Озила на Перишича. Миланский клуб ответил отказом

Лондонский «Арсенал» хочет купить полузащитника «Интера» Ивана Перишича.

Как сообщает Football Italia, лондонский клуб был готов взять 29-летнего хорвата в аренду или обменять его на хавбека Месута Озила. Оба варианта не устроили миланцев.