Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Завтра начнется сбор подписей за свободу братьям Кокориным

    В инстаграме форварда «Зенита» Александра Кокорина объявили дату начале сбора подписей за свободу футболисту и его брату. Они отбывают арест в СИЗО «Бутырка».

    «Дорогие друзья! С 28 января по 6 февраля в городе Санкт-Петербург будет проходить сбор подписей в поддержку братьев Кокориных. Не оставайся в стороне ты нужен нам, ведь вместе мы непобедимы!» – говорится в посте.

    • В октябре Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в Москве.
    • 5 декабря суд продлил содержание футболистов в СИЗО до 8 февраля.
    • Кокорин и Мамаев обвиняются по статьям «Побои» и «Хулиганство».
    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Александра Кокорина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.01.2019 18:07
    Рекомендуем
    Комментарии77
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 28 января 2019, 14:51

      СВОБОДУ ЮРИЮ ДЕТОЧКИНУ!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 28 января 2019, 14:34

      На свободу ,сыновей,гордость россиянскага футбола!
      И пусть играють,но ...в кандалах....с номерочком на нохе! ))))
      ps По секрету всем всем....
      Тема явно раздута,однако полезно понять ,опять же всем ,чьто:
      1.Закон не пишется отдельно для Коко & Мамы - он един
      2.Если кто то из ,,стада баранов,, анологично нарушит закон ,каков будет результат?....наврядли ,что будут подписи по России собирать и шконка СИЗО не ограничиться.....Вот над чем подумайте ,озабоченные их судьбой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 28 января 2019, 07:23

      Я за. Свободу узникам совести Кокорину и Мамаеву!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5180

      Каратель 28 января 2019, 05:34

      Клоуны!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +434

      Cherembas 28 января 2019, 03:32

      пусть учиться баланду разливать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 28 января 2019, 00:47

      Обычно подписи собирают в случаях крайне несправедливых. А что здесь несправедливого? Отмудохали толпой 2 человек (и это то, о чём мы с Вами только знаем), пытались скрыть содеянное (наверняка по накатанной) и нагло вели себя до последнего. Есть закон, они его нарушили, посчитав себя неприкосновенными Небожителями, которым всё сходит с рук. По мне, всё достаточно справедливо. Да, есть вопросы по следствию, но в целом всё логично и причинно-следственно.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > ivanthebest 28 января 2019, 07:24

      Подстава была. Подстава и заказуха.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100

      ROTOROVEC > ivanthebest 28 января 2019, 09:40

      согласен, попробуй щас простой смертный с зарплатой в 20 тыщ рублей образно говоря , побить какого нибудь шишку....без разбора по полной срок дадут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +853

      Rus9I 27 января 2019, 23:25

      А где буду собирать подписи что бы они там остались?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Rus9I 28 января 2019, 07:24

      В п-де!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +742

      Makaweli > prezent2017 28 января 2019, 18:59

      Как там у тебя просторно!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 27 января 2019, 22:35

      На самом деле ИДИОТИЗМ ! какой то ! Сбор каких т подписей в защиту ключевое слово ОТМОРОЗКОВ ! С другой стороны явный перегиб органов!....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 27 января 2019, 22:17

      видел видео поддержки кокоши возле стадиона...три очкарика и две толстухи всем лет от 13-20.Решает подпись судьи,а остальные в очко засуньте.Просто поймите все кто за кокошу(не бараны типо)-он "сидя" получает бабло от Зенита...вообще каждый мечтает сейчас наверное быть на его месте,получать херову тучу денег сидя в СИЗО...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +122

      Prince_of_Dark > 3a zenit 28 января 2019, 00:26

      А ты уверен что сидя в СИЗО он получает ЗП?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      Korolevskiy 27 января 2019, 21:45

      Жестоко требовать, чтоб они сидели долгие годы. В конце концов, му*аков в стране и так хватает. Эти просто публичные. Но наказание пусть понесут, как и должны.
      Компенсации, условный срок, штрафы...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17

      Vum > Korolevskiy 27 января 2019, 22:02

      их пускают по обычной схеме как всех, получат условно 2года как положено. акого беспокоит их будущее , меня нет. я считаю нам такие футболисты не нужны. пусть играют за оклад в100 000р. деньги лучше пустить на дороги, больницы и детей.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12337

      Вомбат > Vum 27 января 2019, 22:21

      Врете, по обычной схеме пустили тех 15 летних ребят, которые в Москве впятером отметелили ногами одноклассника и получили за это 2 месяца малолетки. Так как им зачли месяц в КПЗ, как 2 месяца малолетки, то они вышли из зала суда одновременно с выходом одноклассника из больницы. Облили его керосином, подожгли и смеялись тому как он корчится. Теперь их снова пускают по обычной схеме. Если тот парень выживет, они получит полгода. Если умрет, год или два. Это обычная схема российского правосудия. А то, что применяется к Кокорину с Мамаевым называется ПО ВСЕЙ СТРОГОСТИ ЗАКОНА.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 > Вомбат 28 января 2019, 15:51

      Да нет... То, что с ребятами делают к закону отношения не имеет... Почитайте комментарии, как радуются...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11