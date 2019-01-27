Завтра начнется сбор подписей за свободу братьям Кокориным

В инстаграме форварда «Зенита» Александра Кокорина объявили дату начале сбора подписей за свободу футболисту и его брату. Они отбывают арест в СИЗО «Бутырка».

«Дорогие друзья! С 28 января по 6 февраля в городе Санкт-Петербург будет проходить сбор подписей в поддержку братьев Кокориных. Не оставайся в стороне ты нужен нам, ведь вместе мы непобедимы!» – говорится в посте.

В октябре Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в Москве.

были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в Москве. 5 декабря суд продлил содержание футболистов в СИЗО до 8 февраля.

Кокорин и Мамаев обвиняются по статьям «Побои» и «Хулиганство».