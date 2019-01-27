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    Игуаин в 2016 году хотел закончить карьеру из-за болезни мамы

    Нападающий «Челси» Гонсало Игуаин рассказал, как в 2016 году планировал завершить карьеру из-за болезни мамы.

    «Сразу решил, что должен закончить с футболом, чтобы ухаживать за мамой. Я подозревал, что что-то не так, когда был дома во время Кубка Америки. Был потрясен, узнав правду.

    Я чувствовал себя виноватым, потому что играл в том финале, ничего не зная о ситуации. В тот момент рухнул весь мой мир.. Меня не интересовало ничего, кроме мамы. Я сказал ей, что закончу с футболом.

    Она ответила, что счастлива, когда я выхожу на поле. Мама сказала, что не позволит мне отказаться от того, что я люблю. Она попросила, чтобы я продолжал играть ради неe. Я знал, что должен исполнить еe желание», – сказал Игуаин.

    • По информации источника, семья намерено скрывала от футболиста информацию о болезни мамы.
    • Позднее Нэнси Игуаин полностью вылечилась от заболевания.

    Источник: Mirror

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    27.01.2019 10:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 27 января 2019, 12:42

      глупо, я все понимаю, мама итд, но это твоя работа, да и твои финансы помогли маме вылечиться!

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > BlackMurder 27 января 2019, 12:48

      В Латинской Америке семья у людей на первом месте и это правильно имхо.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 января 2019, 10:58

      Хорошо, что хорошо кончается. Мудрой маме здоровья и долгих лет, а Гонсало удачно вписаться в игру " Челси".

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