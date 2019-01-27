Игуаин в 2016 году хотел закончить карьеру из-за болезни мамы

Нападающий «Челси» Гонсало Игуаин рассказал, как в 2016 году планировал завершить карьеру из-за болезни мамы.

«Сразу решил, что должен закончить с футболом, чтобы ухаживать за мамой. Я подозревал, что что-то не так, когда был дома во время Кубка Америки. Был потрясен, узнав правду.

Я чувствовал себя виноватым, потому что играл в том финале, ничего не зная о ситуации. В тот момент рухнул весь мой мир.. Меня не интересовало ничего, кроме мамы. Я сказал ей, что закончу с футболом.

Она ответила, что счастлива, когда я выхожу на поле. Мама сказала, что не позволит мне отказаться от того, что я люблю. Она попросила, чтобы я продолжал играть ради неe. Я знал, что должен исполнить еe желание», – сказал Игуаин.