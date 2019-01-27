Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Серия А. «Рома» упустила преимущество в три гола против «Аталанты» и другие результаты

    Состоялись очередные матчи 21 тура Серии А. «Рома» вела в три мяча против «Аталанты», но упустила победу.

    В другой встрече «Фрозиноне» в большинстве разгромил «Болонью», которую тренирует Филиппо Индзаги.

    Чемпионат Италии. Серия А. 21-й тур

    Аталанта – Рома – 3:3 (1:3)

    Голы: 0:1 – Джеко, 3; 0:2 – Джеко, 33; 0:3 – Эль-Шаарави, 40; 1:3 – Кастан, 45; 2:3 – Толой, 59; 3:3 – Сапата, 71.

    Болонья – Фрозиноне – 0:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Гильоне, 18: 0:2 – Кано, 21; 0:3 – Пинамонти, 52; 0:4 – Кано, 75.

    Удаления: Маттиелло, 18 – нет.

    Парма – СПАЛ – 2:3 (1:0)

    Голы: 1:0 – Инглезе, 11; 2:0 – Инглезе, 53; 2:1 – Валоти, 70; 2:2 – Петанья, 75; 2:3 – Фарес, 87.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.01.2019 18:58
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11