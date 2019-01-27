Серия А. «Рома» упустила преимущество в три гола против «Аталанты» и другие результаты

Состоялись очередные матчи 21 тура Серии А. «Рома» вела в три мяча против «Аталанты», но упустила победу.

В другой встрече «Фрозиноне» в большинстве разгромил «Болонью», которую тренирует Филиппо Индзаги.

Чемпионат Италии. Серия А. 21-й тур

Аталанта – Рома – 3:3 (1:3)

Голы: 0:1 – Джеко, 3; 0:2 – Джеко, 33; 0:3 – Эль-Шаарави, 40; 1:3 – Кастан, 45; 2:3 – Толой, 59; 3:3 – Сапата, 71.

Болонья – Фрозиноне – 0:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Гильоне, 18: 0:2 – Кано, 21; 0:3 – Пинамонти, 52; 0:4 – Кано, 75.

Удаления: Маттиелло, 18 – нет.

Парма – СПАЛ – 2:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Инглезе, 11; 2:0 – Инглезе, 53; 2:1 – Валоти, 70; 2:2 – Петанья, 75; 2:3 – Фарес, 87.

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