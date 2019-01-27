Удачи Юре! Развивайся-какие твои годы?!
Вратарь Юрий Лодыгин перешел из «Зенита» в «Олимпиакос» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона.
- У Лодыгина есть греческое гражданство. Ранее голкипер выступал за греческие «Ксанти» и «Эордаикос».
- В этом сезоне Лодыгин не провел за «Зенит» в РПЛ ни одного матча.
Μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού ο Γιούρι Λοντίγκιν! / @LontigkinG member of Olympiacos family!#olympiacos #transfer #welcome #YuryLodygin #WelcomeYury pic.twitter.com/it0MaCp2vO— Olympiacos FC (@olympiacos_org) 27 января 2019 г.