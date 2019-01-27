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    Лодыгин – игрок «Олимпиакоса»

    Вратарь Юрий Лодыгин перешел из «Зенита» в «Олимпиакос» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона.

    • У Лодыгина есть греческое гражданство. Ранее голкипер выступал за греческие «Ксанти» и «Эордаикос».
    • В этом сезоне Лодыгин не провел за «Зенит» в РПЛ ни одного матча.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    27.01.2019 19:52
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 28 января 2019, 10:17

      Удачи Юре! Развивайся-какие твои годы?!

      0
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      Рейтинг: +15

      jeka543 28 января 2019, 01:23

      и там привозить будет голы ещё не поняли что за вратарь

      0
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      Рейтинг: +388

      R015RK 28 января 2019, 00:40

      Сочувствую грекам.

      0
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 27 января 2019, 23:54

      Я и забыл про него. Где он последнее время был? В Зените?

      0
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      Рейтинг: +5888

      Павелий 27 января 2019, 23:03

      Жаль, что только аренда. Гнать этого понтореза поганой метлой.

      0
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 27 января 2019, 22:14

      Может захотят выкупить. Вратарь он для чемпионата Греции в самый раз.

      0
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 27 января 2019, 22:07

      Мои поздравления Зениту.

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      Рейтинг: +44

      Korolevskiy 27 января 2019, 21:48

      Надеюсь, подтвердит свой высокий уровень!

      0
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 27 января 2019, 21:36

      Удачи!)

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      Рейтинг: +201

      DoNAld DUc 27 января 2019, 21:18

      Ура!!!!!!! наконец то он ушёл удачи ему в новом клубе

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