Вратарь Юрий Лодыгин перешел из «Зенита» в «Олимпиакос» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона.

У Лодыгина есть греческое гражданство. Ранее голкипер выступал за греческие «Ксанти» и «Эордаикос».

В этом сезоне Лодыгин не провел за «Зенит» в РПЛ ни одного матча.