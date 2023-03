Жардим: «История «Монако» начинается заново»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал свое возвращение в клуб.

Португалец вернулся в «Монако» спустя три месяца после отставки. На этом посту он сменил Тьерри Анри, который ранее был отстранен после конфликта с рядом игроков.

«Наша история начинается заново. Дорогие болельщики, я рассчитываю на вашу поддержку, в том числе на стадионе. Вместе мы сможем вернуть позиции клуба. Вперед, «Монако», – написал Жардим в твиттере.

...plus tôt que prévu notre histoire recommence.

Nous sommes tous , moi le premier derrière l’ASM.

Je compte sur votre soutien et vos encouragements au stade.

Ensemble on va réussir à redorer le blason de Monaco.

Daghe Munegu! pic.twitter.com/1ScDwQbuN1