Жардим: «История «Монако» начинается заново»

Удачи тренеру, успехов Головину.
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал свое возвращение в клуб.
Португалец вернулся в «Монако» спустя три месяца после отставки. На этом посту он сменил Тьерри Анри, который ранее был отстранен после конфликта с рядом игроков.
«Наша история начинается заново. Дорогие болельщики, я рассчитываю на вашу поддержку, в том числе на стадионе. Вместе мы сможем вернуть позиции клуба. Вперед, «Монако», – написал Жардим в твиттере.
...plus tôt que prévu notre histoire recommence.— Leonardo Jardim (@leonardojjardim) 25 января 2019 г.
Nous sommes tous , moi le premier derrière l’ASM.
Je compte sur votre soutien et vos encouragements au stade.
Ensemble on va réussir à redorer le blason de Monaco.
Daghe Munegu! pic.twitter.com/1ScDwQbuN1
- Португалец вернулся в «Монако» спустя три месяца после отставки.
- На посту главного тренера Леонарду заменил Тьерри Анри, который ранее был отстранен из-за низких результатов и конфликтов с футболистами.
- При Жардиме монегаски впервые за 17 лет выиграли чемпионат Франции.