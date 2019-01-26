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    Жардим: «История «Монако» начинается заново»

    Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал свое возвращение в клуб.

    Португалец вернулся в «Монако» спустя три месяца после отставки. На этом посту он сменил Тьерри Анри, который ранее был отстранен после конфликта с рядом игроков.

    «Наша история начинается заново. Дорогие болельщики, я рассчитываю на вашу поддержку, в том числе на стадионе. Вместе мы сможем вернуть позиции клуба. Вперед, «Монако», – написал Жардим в твиттере.

    • Португалец вернулся в «Монако» спустя три месяца после отставки.
    • На посту главного тренера Леонарду заменил Тьерри Анри, который ранее был отстранен из-за низких результатов и конфликтов с футболистами.
    • При Жардиме монегаски впервые за 17 лет выиграли чемпионат Франции.

    Источник: Твиттер Леонарду Жардима

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    26.01.2019 09:24
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    Комментарии17
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    • ...
      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 27 января 2019, 17:38

      Удачи тренеру, успехов Головину.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2030

      morgan59 27 января 2019, 11:16

      Начнёт писать историю с вылета из Лиги 1. В следующем сезоне пол состава разбежится вот тогда и начнёт писать новую историю.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 26 января 2019, 14:16

      Ну удачи,х у ли

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 26 января 2019, 13:38

      Странно , почему не получилось у Анри !?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > САДЫЧОК 26 января 2019, 14:26

      Опыта тренера нет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 26 января 2019, 13:37

      Хорошо, что Анри не успел много напортить.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 26 января 2019, 12:58

      Это называется ПЕРЕЗАГРУЗКА!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 января 2019, 12:54

      Отдохнул и теперь с новыми силами в бой.

      7
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      Рейтинг: +393

      jengais 26 января 2019, 11:15

      Сразу подбадривает, молодец!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 26 января 2019, 10:14

      прикольно)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 26 января 2019, 10:11

      Самое идиотское увольнение, авантюрное назначение тренера-школьника и паническое возвращение нормального специалиста.

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