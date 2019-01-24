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    «Пустая трата денег». Болельщики «Барселоны» раскритиковали Коутиньо после поражения от «Севильи»

    Болельщики «Барселоны» остались недовольны игрой полузащитника Филиппе Коутиньо в первом матче 1/4 финала Кубка Испании с «Севильей».

    На 64-й минуте при счете 1:0 бразилец не реализовал хороший момент, пробив выше ворот с линии штрафной. А на 76-й он в центре поля ошибся в передаче, в результате чего соперник организовал атаку и забил второй мяч.

    Фанаты раскритиковали хавбека в соцсетях. Один из них назвал покупку игрока пустой тратой денег.

    • Коутиньо перешел в каталонский клуб из «Ливерпуля» в январе 2018 года за 130 миллионов евро плюс бонусы.
    • В этом сезоне он провел за сине-гранатовых 28 встреч, забил шесть мячей и сделал пять голевых передач.
    • Ранее сообщалось, что полузащитником интересуется «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Sport Bible

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    24.01.2019 18:25
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +150

      Ganesse 24 января 2019, 23:09

      Забавно,когда пишут,что один из фанатов назвал покупку игрока пустой тратой денег. Из нас не видят миллионов,а тут одного посчитали.

      0
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 24 января 2019, 22:08

      В начале заиграл,а потом потух бедалага, значит не так в команде, как он предполагал,или ему не даёт такой атмосфера как он хотел играть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 24 января 2019, 20:38

      Скоро он заиграет Я в этом уверен на 100%

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12344

      DeStar 24 января 2019, 20:04

      сложно пока ему что-то.. Все знают что он крутой, но пока не выдает. Может роль играет то, что у него партнеры крутые, и у него свободы не так много как в ливерпуле было.

      3
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 24 января 2019, 19:17

      Коутиньо рано или поздно найдет свою игру....!

      4
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      Рейтинг: +26

      Amir005 24 января 2019, 19:14

      У коутиньо не горят глаза, не адаптировался иль испания не по душе не пойму

      4
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 24 января 2019, 18:35

      Надо ему возвращаться.

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