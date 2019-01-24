«Пустая трата денег». Болельщики «Барселоны» раскритиковали Коутиньо после поражения от «Севильи»

Забавно,когда пишут,что один из фанатов назвал покупку игрока пустой тратой денег. Из нас не видят миллионов,а тут одного посчитали.
Болельщики «Барселоны» остались недовольны игрой полузащитника Филиппе Коутиньо в первом матче 1/4 финала Кубка Испании с «Севильей».
На 64-й минуте при счете 1:0 бразилец не реализовал хороший момент, пробив выше ворот с линии штрафной. А на 76-й он в центре поля ошибся в передаче, в результате чего соперник организовал атаку и забил второй мяч.
Фанаты раскритиковали хавбека в соцсетях. Один из них назвал покупку игрока пустой тратой денег.
- Коутиньо перешел в каталонский клуб из «Ливерпуля» в январе 2018 года за 130 миллионов евро плюс бонусы.
- В этом сезоне он провел за сине-гранатовых 28 встреч, забил шесть мячей и сделал пять голевых передач.
- Ранее сообщалось, что полузащитником интересуется «Манчестер Юнайтед».