«Пустая трата денег». Болельщики «Барселоны» раскритиковали Коутиньо после поражения от «Севильи»

Болельщики «Барселоны» остались недовольны игрой полузащитника Филиппе Коутиньо в первом матче 1/4 финала Кубка Испании с «Севильей».

На 64-й минуте при счете 1:0 бразилец не реализовал хороший момент, пробив выше ворот с линии штрафной. А на 76-й он в центре поля ошибся в передаче, в результате чего соперник организовал атаку и забил второй мяч.

Фанаты раскритиковали хавбека в соцсетях. Один из них назвал покупку игрока пустой тратой денег.