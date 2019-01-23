Семак: «Кокорин назвал народ баранами? Человек сказал в сердцах, что он против общественного мнения»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал письмо нападающего Александра Кокорина из СИЗО «Бутырка».
«По поводу мнения народа – не слушай никого. Это стадо баранов, что им скажут, то и говорят. Стыдно даже», – написал игрок в ответ болельщику.
«Мне кажется, тем людям, которые выставляют это, должно быть стыдно. Переписка предназначена кому-то конкретно. Если мы все святые, то нам не надо здесь жить.
Человек сказал в сердцах, что он против того общественного мнения, которое нагнетается, и не нужно было это доносить ради какого-то непонятного поднятия авторитета. Я прекрасно знаю Сашу и хорошо к нему отношусь. Знаю также, что он к другим людям относится нормально.
Ошибки допускаются. Нам давно хотелось бы, чтобы его отпустили, чтобы он тренировался с нами. Предполагать что-либо, к сожалению, очень сложно», – прокомментировал ситуацию Семак.
- В октябре Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы на два месяца и помещены в СИЗО.
- 5 декабря суд продлил их пребывание под стражей до 8 февраля.
- Игроки проходят обвиняемыми по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».