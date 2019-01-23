Семак: «Кокорин назвал народ баранами? Человек сказал в сердцах, что он против общественного мнения»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал письмо нападающего Александра Кокорина из СИЗО «Бутырка».

«По поводу мнения народа – не слушай никого. Это стадо баранов, что им скажут, то и говорят. Стыдно даже», – написал игрок в ответ болельщику.

«Мне кажется, тем людям, которые выставляют это, должно быть стыдно. Переписка предназначена кому-то конкретно. Если мы все святые, то нам не надо здесь жить.

Человек сказал в сердцах, что он против того общественного мнения, которое нагнетается, и не нужно было это доносить ради какого-то непонятного поднятия авторитета. Я прекрасно знаю Сашу и хорошо к нему отношусь. Знаю также, что он к другим людям относится нормально.

Ошибки допускаются. Нам давно хотелось бы, чтобы его отпустили, чтобы он тренировался с нами. Предполагать что-либо, к сожалению, очень сложно», – прокомментировал ситуацию Семак.