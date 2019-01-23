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  • Семак: «Кокорин назвал народ баранами? Человек сказал в сердцах, что он против общественного мнения»

Семак: «Кокорин назвал народ баранами? Человек сказал в сердцах, что он против общественного мнения»

23 января 2019, 00:23
22

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал письмо нападающего Александра Кокорина из СИЗО «Бутырка».

«По поводу мнения народа – не слушай никого. Это стадо баранов, что им скажут, то и говорят. Стыдно даже», – написал игрок в ответ болельщику.

«Мне кажется, тем людям, которые выставляют это, должно быть стыдно. Переписка предназначена кому-то конкретно. Если мы все святые, то нам не надо здесь жить.

Человек сказал в сердцах, что он против того общественного мнения, которое нагнетается, и не нужно было это доносить ради какого-то непонятного поднятия авторитета. Я прекрасно знаю Сашу и хорошо к нему отношусь. Знаю также, что он к другим людям относится нормально.

Ошибки допускаются. Нам давно хотелось бы, чтобы его отпустили, чтобы он тренировался с нами. Предполагать что-либо, к сожалению, очень сложно», – прокомментировал ситуацию Семак.

  • В октябре Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы на два месяца и помещены в СИЗО.
  • 5 декабря суд продлил их пребывание под стражей до 8 февраля.
  • Игроки проходят обвиняемыми по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Кокорин Александр Семак Сергей
Комментарии (22)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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кошмарик
1548192404
Богданыч! хорош корпоративную этику поддерживать.. этот гавнюк должен сидеть в тюрьме!
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Spartanez 300
1548217137
Сказать и написать это разные вещи , согласен в сердцах за разговором можно ляпнуть такое что потом за это стыдно , но тут расклад другой обычно написанное тщательно продуманное действие . И я думаю Семаку не стоит в этом случае заступаться за эту гниду оскорбляющего весь народ страны где он живет , иначе создается мнение что они оба с одного теста . Теперь уже точно что Кокорин своими гнусными поступками настроил против себя всех и о продолжении футбольной карьеры в России ему нужно забыть , потому как отношение болельщиков к Глушакову после его залета покажутся Кокорину невинным лепетом .
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nik55
1548222937
Семак----ты тоже баран---смирись
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Всем привет, я тут время
1548223736
Он в такой ситуации когда надо обдумывать каждое слово и действие, так что он либо дурак либо оборзевший!
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zigbert
1548226612
Вот так у Кокорина и получается ,сначала что то сделает и лишь после начинает задумываться.
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Полная Канистра
1548229435
Семак ты же часть народа значит он и тебя бараном назвал и не надо тут философии вашей уже тошнит его выгораживать
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_MATRIX_
1548232889
Просто он зажравшаяся тварь, которая ни за что получает миллионы и считает подавляющую часть населения стадом только потому, что они пашут за обычную зарплату и не имеют возможности "тусоваться красиво". А как только этому уроду прижали одно место за его выходки, за которые его еще больше невзлюбили, так он сразу запел старую песню про "стадо баронов", которое скажет то "что им говорят". Ну прям диссидентура. Давай, с.у.ч.ё.н.о.к., еще запой про кровавый режЫм и "узников совести".
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Путник 13
1548233163
Как раз совершенные бараны на Сашу и обиделись..а у нас их 80%..
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SIRIUS 2002
1548238055
Главное, что обижаются БАРАНЫ!!
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vasily2591
1548244727
Еще раз повторюсь - по мозгам Семак, к сожалению, недалеко ушел от всех других, ратующих за прощение зажравшихся недоумков.
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