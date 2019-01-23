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    Семак: «Кокорин назвал народ баранами? Человек сказал в сердцах, что он против общественного мнения»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал письмо нападающего Александра Кокорина из СИЗО «Бутырка».

    «По поводу мнения народа – не слушай никого. Это стадо баранов, что им скажут, то и говорят. Стыдно даже», – написал игрок в ответ болельщику.

    «Мне кажется, тем людям, которые выставляют это, должно быть стыдно. Переписка предназначена кому-то конкретно. Если мы все святые, то нам не надо здесь жить.

    Человек сказал в сердцах, что он против того общественного мнения, которое нагнетается, и не нужно было это доносить ради какого-то непонятного поднятия авторитета. Я прекрасно знаю Сашу и хорошо к нему отношусь. Знаю также, что он к другим людям относится нормально.

    Ошибки допускаются. Нам давно хотелось бы, чтобы его отпустили, чтобы он тренировался с нами. Предполагать что-либо, к сожалению, очень сложно», – прокомментировал ситуацию Семак.

    • В октябре Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы на два месяца и помещены в СИЗО.
    • 5 декабря суд продлил их пребывание под стражей до 8 февраля.
    • Игроки проходят обвиняемыми по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».

    Источник: «Чемпионат»

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    23.01.2019 00:23
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 27 января 2019, 17:52

      Несколько человек на этой ветки сами посчитали себя БАРАНАМИ.
      Это отразилось в минусах ниже.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 23 января 2019, 22:57

      Семак: - "...прекрасно знаю Сашу, ... к другим людям относится нормально. Ошибки допускаются."
      Ошибся блин, не того стулом долбанул.
      Простите засранца.

      0
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 23 января 2019, 19:03

      Вот почитал коментарии... Зависть, хамство, глупость... Бараны должны быть обижены таким сравнением)

      1
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      Рейтинг: +286

      Добрый Фей 23 января 2019, 17:04

      кокоша -утырок тюремный..Надеюсь ему полный срок впаяют

      1
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      Рейтинг: +63

      vasily2591 23 января 2019, 14:58

      Еще раз повторюсь - по мозгам Семак, к сожалению, недалеко ушел от всех других, ратующих за прощение зажравшихся недоумков.

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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 23 января 2019, 13:07

      Главное, что обижаются БАРАНЫ!!

      1
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      Рейтинг: +1311

      Taps 23 января 2019, 12:54

      Семак,забудь уже об этом недоумке.
      Уберите его из "Зенита".

      1
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 23 января 2019, 11:46

      Как раз совершенные бараны на Сашу и обиделись..а у нас их 80%..

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      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ 23 января 2019, 11:41

      Просто он зажравшаяся тварь, которая ни за что получает миллионы и считает подавляющую часть населения стадом только потому, что они пашут за обычную зарплату и не имеют возможности "тусоваться красиво". А как только этому уроду прижали одно место за его выходки, за которые его еще больше невзлюбили, так он сразу запел старую песню про "стадо баронов", которое скажет то "что им говорят". Ну прям диссидентура. Давай, с.у.ч.ё.н.о.к., еще запой про кровавый режЫм и "узников совести".

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 января 2019, 11:19

      Семак, когда паразитов выгонишь, что сидят на лавке и миллионы получают?

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