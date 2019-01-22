Завтра Балотелли пройдет медобследование в «Марселе». «Вест Хэм» может перехватить итальянца

4-го января «Бомбардир» со ссылкой на журналиста Джанлуку Ди Марцо писал о договоренности «Марселя» с «Ниццей» о трансфере нападающего Марио Балотелли.
28-летний итальянец завтра, 23-го января, пройдет медобследование в «Олимпике» и подпишет арендный контракт на полгода. Об этом сообщил главный редактор RMC Sport Мохамед Бухафси в твиттере.
По информации Карло Лаудисы (La Gazzetto dello Sport), в сделку может вмешаться «Вест Хэм». Считается, что лондонский клуб в ближайшее время проведет переговоры с форвардом.
- В 10 матчах сезона Балотелли отдал один голевой пас.
- Цена по Transfermarkt – 18 миллионов.