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    Завтра Балотелли пройдет медобследование в «Марселе». «Вест Хэм» может перехватить итальянца

    4-го января «Бомбардир» со ссылкой на журналиста Джанлуку Ди Марцо писал о договоренности «Марселя» с «Ниццей» о трансфере нападающего Марио Балотелли.

    28-летний итальянец завтра, 23-го января, пройдет медобследование в «Олимпике» и подпишет арендный контракт на полгода. Об этом сообщил главный редактор RMC Sport Мохамед Бухафси в твиттере.

    По информации Карло Лаудисы (La Gazzetto dello Sport), в сделку может вмешаться «Вест Хэм». Считается, что лондонский клуб в ближайшее время проведет переговоры с форвардом.

    • В 10 матчах сезона Балотелли отдал один голевой пас.
    • Цена по Transfermarkt – 18 миллионов.

    Источник: Твиттер журналиста La Gazzetto dello Sport Карло Лаудисы

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    22.01.2019 22:04
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +493

      Звезда запаса 23 января 2019, 09:08

      "Сбитый летчик".

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3754

      Yev 23 января 2019, 01:01

      Если про Балотелли, то не перехватить, а подхватить

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 22 января 2019, 22:17

      Чудик ни как не остепенится, а уже давно пора.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Александр52 22 января 2019, 22:21

      Негры физически одарены лучше других рас,но с головой у них не всегда всё в порядке.А ведь талант у него огромный.

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