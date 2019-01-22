Роналду сказал «Все отлично» после суда, по итогам которого заплатит 18,8 миллионов

«Бомбардир» со ссылкой на BBC писал о том, что нападающий «Ювентус» Криштиану Роналду заплатит штраф 18,8 миллионов евро за неуплату налогов.
«Все отлично», – сказал португалец, выходя из зала суда в Мадриде.
Считается, что 33-летний футболист скрыл от налоговой службы Испании свой доход с 2011 по 2014 год.
Согласно законодательству, пятикратный обладатель «Золотого мяча» будет также приговорен к 23 месяцам лишения свободы условно.
- Роналду перешел туринский клуб в июле после девяти лет в «Реале».
- Сумма сделки составила 117 миллионов евро.
- В 27 матчах всех турниров забил 16 голов и отдал восемь результативных передач.
Источник: Marca