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    Роналду сказал «Все отлично» после суда, по итогам которого заплатит 18,8 миллионов

    «Бомбардир» со ссылкой на BBC писал о том, что нападающий «Ювентус» Криштиану Роналду заплатит штраф 18,8 миллионов евро за неуплату налогов.

    «Все отлично», – сказал португалец, выходя из зала суда в Мадриде.

    Считается, что 33-летний футболист скрыл от налоговой службы Испании свой доход с 2011 по 2014 год.

    Согласно законодательству, пятикратный обладатель «Золотого мяча» будет также приговорен к 23 месяцам лишения свободы условно.

    • Роналду перешел туринский клуб в июле после девяти лет в «Реале».
    • Сумма сделки составила 117 миллионов евро.
    • В 27 матчах всех турниров забил 16 голов и отдал восемь результативных передач.

    Источник: Marca

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    22.01.2019 21:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 23 января 2019, 13:04

      ГОЛЫМИ РУКАМИ РОНАЛЬДУ НЕ ВОЗМЕШЬ!!!???ОТДАСТ ДОЛЖОК И ВСЕ ПУЧКОМ!!???И ОПЯТЬ ЕГО МОЖНО НОСИТЬ НА РУКАХ И ПЕТЬ ПЕСНИ!!!???18.8 млн. Евро для него пустяк!!!ВОТ ЕЖЕЛИ У НАС ТАКОЙ ДОЛГ то ОТДАВАЛИ БЫ 100 лет!!! Ты , ДЕТИ и внуки!!!!!

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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 22 января 2019, 22:36

      Думаю Итальянцы так не будут поступать как мерзкие испанцы, зажали в угол трудягу, будет здоровья, он его отпахает

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 22 января 2019, 22:03

      Конечно,что всё отлично.Ювентус оплатит эти копейки.Да и Рон может оплатить,для него это тоже копейки)))
      Удачи,КриРо в Италии.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Татарин за ЦСКА 22 января 2019, 22:24

      Ювентус ничего платить не будет.А Рон только на рекламе эти бабки отобьёт.

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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > александр п 23 января 2019, 23:37

      Да нужно будет и Юве заплатит,а про рекламу ты конечно прав)))

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