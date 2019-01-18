AS: «Барселона» не будет исключена из Кубка Испании

«Барселона» продолжит борьбу за Кубок Испании и не будет исключена из турнира, сообщает AS.

По информации издания, в Королевской испанской федерации футбола сообщили «Леванте», что не будут применять серьезных санкций к каталонскому клубу. Действия «Барселоны» не противоречили новому пункту в регламенте. Но нему незначительные дисквалификации распространяются на тот турнир, в котором были получены.