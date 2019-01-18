AS: «Барселона» не будет исключена из Кубка Испании

А так епта, если он получил просто в нац. чемпионате( пофиг какой лиги) а тут кубок испании, то какие вопросы вообще? или я дурак? я думал он в прошлом кубке каком заработал)
«Барселона» продолжит борьбу за Кубок Испании и не будет исключена из турнира, сообщает AS.
По информации издания, в Королевской испанской федерации футбола сообщили «Леванте», что не будут применять серьезных санкций к каталонскому клубу. Действия «Барселоны» не противоречили новому пункту в регламенте. Но нему незначительные дисквалификации распространяются на тот турнир, в котором были получены.
- Вчера в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании «Барселона» разгромила «Леванте».
- Эрнесто Вальверде выразил уверенность, что клуб не будет исключен из турнира.
- Ранее в «Леванте» заявили, что будут подавать протест по участии в первой игре 1/8 финала кубка Испании защитника каталонцев Хуана Мовильи. Игрок дубля «Барселоны» получил пять желтых карточек в матчах третьего дивизиона страны. Его дисквалификация на один матч, как считают в «Леванте», должна была распространиться на кубковую игру.