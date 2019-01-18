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    AS: «Барселона» не будет исключена из Кубка Испании

    «Барселона» продолжит борьбу за Кубок Испании и не будет исключена из турнира, сообщает AS.

    По информации издания, в Королевской испанской федерации футбола сообщили «Леванте», что не будут применять серьезных санкций к каталонскому клубу. Действия «Барселоны» не противоречили новому пункту в регламенте. Но нему незначительные дисквалификации распространяются на тот турнир, в котором были получены.

    • Вчера в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании «Барселона» разгромила «Леванте».
    • Эрнесто Вальверде выразил уверенность, что клуб не будет исключен из турнира.
    • Ранее в «Леванте» заявили, что будут подавать протест по участии в первой игре 1/8 финала кубка Испании защитника каталонцев Хуана Мовильи. Игрок дубля «Барселоны» получил пять желтых карточек в матчах третьего дивизиона страны. Его дисквалификация на один матч, как считают в «Леванте», должна была распространиться на кубковую игру.

    Источник: AS

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    18.01.2019 08:41
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +12344

      DeStar 18 января 2019, 23:21

      А так епта, если он получил просто в нац. чемпионате( пофиг какой лиги) а тут кубок испании, то какие вопросы вообще? или я дурак? я думал он в прошлом кубке каком заработал)

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 18 января 2019, 17:26

      Помимо того, что сами с регламентом не разобрались, так ещё и, честно говоря, смешно читать о недовольстве Леванте, т.к. именно из-за того, что в первом матче за Барсу играли лавочники и дублёры, вроде Мовильи, Леванте и выиграл этот матч. В ответке чётко показали, кто чего стоит.

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 января 2019, 14:11

      Ну и хорошо что все обошлось таким образом.

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      Рейтинг: +1036

      овертайм 18 января 2019, 11:22

      это же не реал, который изза такого же дела исключали)

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > овертайм 18 января 2019, 12:27

      Именно после исключения Реала и был принят новый пункт регламента. Тогда не исключать Реал было нельзя т.к. в Испании (в отличие от России) законы обратной силы не имеют. Сейчас за подобное нарушение Реал бы не пострадал.

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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > la verdad 18 января 2019, 23:20

      А Черешева разве не в кубке Испании дисквалифицировали?

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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 18 января 2019, 10:48

      Проигрывать не надо было

      0
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