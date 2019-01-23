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    В одном письме – все главные новости футбола за неделю

    Футбольных новостей очень много, поэтому легко пропустить что-то важное, полезное или интересное.

    Чтобы решить эту проблему, «Бомбардир» запускает еженедельную рассылку. Она будет приходить вам на почту по пятницам, внутри – главные новости и лучшие тексты, иногда – мнение редакции по самым обсуждаемым темам. Чтобы узнать обо всех реально важных событиях в футболе, вам достаточно раз в неделю почитать наше письмо.

    Подписаться на рассылку можно вот тут. Для этого надо оставить свой email.

    Если вы не пользуетесь почтой – подписывайтесь на рассылку вконтакте. Там тоже будем присылать.

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    Источник: Бомбардир

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    23.01.2019 12:20
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