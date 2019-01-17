«Спартак» и «Юниор» откроют более 400 футбольных школ в регионах

«Спартак» договорился о сотрудничестве с владельцем бренда футбольных школ «Юниор».

В течение пяти лет в России и странах СНГ стороны откроют до 450-ти школ «Спартак Юниор». В них будут заниматься футболом около 50 тысяч детей. Об этом сообщили вице-президент московского клуба Наиль Измайлов и генеральный директор «Лиги спорта» Александр Семенцов [владелец бренда «Юниор»].

Первые школы «Спартак Юниор» для детей 6-14 лет будут открыты в девяти российских городах. Таким образом клуб хочет привлечь новых болельщиков и найти молодые таланты.