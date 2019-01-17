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    «Спартак» и «Юниор» откроют более 400 футбольных школ в регионах

    «Спартак» договорился о сотрудничестве с владельцем бренда футбольных школ «Юниор».

    В течение пяти лет в России и странах СНГ стороны откроют до 450-ти школ «Спартак Юниор». В них будут заниматься футболом около 50 тысяч детей. Об этом сообщили вице-президент московского клуба Наиль Измайлов и генеральный директор «Лиги спорта» Александр Семенцов [владелец бренда «Юниор»].

    Первые школы «Спартак Юниор» для детей 6-14 лет будут открыты в девяти российских городах. Таким образом клуб хочет привлечь новых болельщиков и найти молодые таланты.

    Источник: «Ведомости»

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    17.01.2019 08:32
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 17 января 2019, 16:31

      Озвучьте города пожалуйста...

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 17 января 2019, 14:23

      Хорошее начинание ,но все это может столкнуться с недостатком финансирования.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа 17 января 2019, 13:08

      Без родительских денег явно не обойдётся.
      А где взять 400 достойных тренеров?

      1
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      Рейтинг: +546

      RyslanZ 17 января 2019, 10:48

      Если эта затея будет бесплатной для родителей,дети которых будут заниматься в этих школах- все будут,и я один из первых- только -ЗА ! Иначе- очередное вымывание денег из родительских карманов простых граждан.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 17 января 2019, 09:42

      Как бы не вышло по поговорке "Замах на рубль, удар на копейку". Кто финансировать то будет столь масштабные планы? Тут на 1 клуб расходы такие, что на серьезные трансферы денег обычно уже не остается..

      3
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      Рейтинг: +468

      SpartakSpartakSpartak > oyabun 17 января 2019, 10:27

      В этих школах берут деньги за тренировки, так что если они будут под эмблемой Спартака еще и плату с детишек поднимут. Это не благотворительность как хочет Измайлов представить.

      2
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      Рейтинг: +1168

      Argon > oyabun 17 января 2019, 10:31

      Это базовые школы для детей. Не те деньги.
      Хотя 400 конечно много.

      0
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      Рейтинг: +1168

      Argon > SpartakSpartakSpartak 17 января 2019, 10:32

      Не везде. В Краснодаре не берут

      1
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      Рейтинг: +876

      movie > Argon 17 января 2019, 12:39

      В Краснодаре не берут за тренировки, а чтобы ребёнка оставили в команде - ещё как берут, мимо кассы конечно

      1
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      Рейтинг: +1168

      Argon > movie 18 января 2019, 23:04

      Про какую команду речь? В базовой школе или в академии?

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      Рейтинг: +1168

      Argon > movie 18 января 2019, 23:05

      Я допускаю, что "В семье не без урода". Но уверен, что в нашем манеже такое не практикуется.

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      Рейтинг: +876

      movie > Argon 19 января 2019, 14:20

      в академии 2003 г.р.

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      Рейтинг: +1168

      Argon > movie 19 января 2019, 22:56

      Рано или поздно это вылезет, выгонят с позором

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