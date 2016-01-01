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    «Хайп пошел, что ты можешь вернуться. Но, думаю, тебе лучше в аренду в «Реал» или «Барселону». Газизов пообщался с Зинченко

    Официальный YouTube-канал «Уфы» опубликовал разговор по видеосвязи генерального директора клуба Шамиля Газизова с полузащитником «Манчестер Сити» Александром Зинченко.

    Вчера в первом матче 1/2 финала Кубка лиги 22-летний футболист отметился голом в ворота «Бертона» (9:0), забив свой дебютный гол за «Сити».

    Ранее появилась информация, что украинец может перейти на правах аренды в башкирский клуб.

    – Сань, привет! Ну ты, выспался-то после голешника? Нет?

    – Да куда я усну!

    – Слушай, мы знаем, что ты можешь. Ну такой завалил-то! Красавец в принципе.

    – Спасибо, спасибо.

    – Я честно тебе скажу, что мы все очень впечатлены и рады за тебя. Тут у нас сейчас хайп пошел, что ты к нам можешь прийти в аренду. Я сказал: «Ну мы писать все будем». Думаю, что в аренду тебе лучше в «Барселону», либо в «Реал». Даже так. За тебя мы всегда держим кулачки. Знай, что Башкирия всегда за тебя. Тут четыре миллиона 200 тысяч болельщиков у тебя, так что нормально все.

    – У вас все хорошо?

    – Супер! Всегда ждем тебя.

    – Если будет возможность, прилечу.

    • 22-летний футболист перешел в «Сити» из «Уфы» летом 2016 года.
    • В текущем сезоне хавбек выходил на поле в 11-ти матчах английской команды, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

    Источник: Официальный YouTube-канал «Уфы»

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