«Хайп пошел, что ты можешь вернуться. Но, думаю, тебе лучше в аренду в «Реал» или «Барселону». Газизов пообщался с Зинченко

Официальный YouTube-канал «Уфы» опубликовал разговор по видеосвязи генерального директора клуба Шамиля Газизова с полузащитником «Манчестер Сити» Александром Зинченко.

Вчера в первом матче 1/2 финала Кубка лиги 22-летний футболист отметился голом в ворота «Бертона» (9:0), забив свой дебютный гол за «Сити».

Ранее появилась информация, что украинец может перейти на правах аренды в башкирский клуб.

– Сань, привет! Ну ты, выспался-то после голешника? Нет?

– Да куда я усну!

– Слушай, мы знаем, что ты можешь. Ну такой завалил-то! Красавец в принципе.

– Спасибо, спасибо.

– Я честно тебе скажу, что мы все очень впечатлены и рады за тебя. Тут у нас сейчас хайп пошел, что ты к нам можешь прийти в аренду. Я сказал: «Ну мы писать все будем». Думаю, что в аренду тебе лучше в «Барселону», либо в «Реал». Даже так. За тебя мы всегда держим кулачки. Знай, что Башкирия всегда за тебя. Тут четыре миллиона 200 тысяч болельщиков у тебя, так что нормально все.

– У вас все хорошо?

– Супер! Всегда ждем тебя.

– Если будет возможность, прилечу.