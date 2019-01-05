Агент: «Уверен, Еременко останется в «Спартаке»

Марко Трабукки, агент полузащитника «Спартака» Романа Еременко, прокомментировал ситуацию с будущим футболиста.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что красно-белые не продлят с ним контракт.

– Отправится ли Роман Еременко на сборы со «Спартаком»?

– Да, конечно.

– Но СМИ писали, что «Спартак» разорвет контракт с игроком в начале года и он станет свободным агентом.

– Получается, источники ваших коллег оказались не столь надежными.

– Что со здоровьем Романа? Была информация, что он самостоятельно прошел медосмотр.

– Роман действительно во время отпуска отправился самостоятельно и за свой счет в знаменитую клинику Villa Stuart, где проходят медосмотр все футболисты «Спартака». Он хотел убедиться, что его травма осталась в прошлом.

Обследование показало, что Роман полностью готов работать. Он здоров, его ничего не беспокоит. О чем он получил соответствующее заключение врачей.

Роман переживал и был расстроен тем, что не смог помочь «Спартаку» в последних играх года и не поработал с Олегом Кононовым. Тем более что ему нравится новая атакующая игра команды. Теперь он наконец может себя проявить во время межсезонных сборов.

– Вы думаете что Роман останется в «Спартаке» до конца сезона?

– Нет, я не думаю. Я уверен, что Еременко не только останется в «Спартаке», но и что он в ближайшие годы будет играть ключевую роль в успехах команды.

– Была информация о переговорах с «Ростовом». Контактировали с ростовчанам?

– И не только, но пока Роман просил меня не рассматривать другие предложения.