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    Агент: «Уверен, Еременко останется в «Спартаке»

    Марко Трабукки, агент полузащитника «Спартака» Романа Еременко, прокомментировал ситуацию с будущим футболиста.

    Ранее «Чемпионат» сообщал, что красно-белые не продлят с ним контракт.

    – Отправится ли Роман Еременко на сборы со «Спартаком»?

    – Да, конечно.

    – Но СМИ писали, что «Спартак» разорвет контракт с игроком в начале года и он станет свободным агентом.

    – Получается, источники ваших коллег оказались не столь надежными.

    – Что со здоровьем Романа? Была информация, что он самостоятельно прошел медосмотр.

    – Роман действительно во время отпуска отправился самостоятельно и за свой счет в знаменитую клинику Villa Stuart, где проходят медосмотр все футболисты «Спартака». Он хотел убедиться, что его травма осталась в прошлом.

    Обследование показало, что Роман полностью готов работать. Он здоров, его ничего не беспокоит. О чем он получил соответствующее заключение врачей.

    Роман переживал и был расстроен тем, что не смог помочь «Спартаку» в последних играх года и не поработал с Олегом Кононовым. Тем более что ему нравится новая атакующая игра команды. Теперь он наконец может себя проявить во время межсезонных сборов.

    – Вы думаете что Роман останется в «Спартаке» до конца сезона?

    – Нет, я не думаю. Я уверен, что Еременко не только останется в «Спартаке», но и что он в ближайшие годы будет играть ключевую роль в успехах команды.

    – Была информация о переговорах с «Ростовом». Контактировали с ростовчанам?

    – И не только, но пока Роман просил меня не рассматривать другие предложения.

    • В ноябре 2016 года Еременко в статусе игрока ЦСКА получил два года дисквалификации за употребление кокаина
    • «Спартак» подписал с ним контракт 10-го августа 2018 года
    • В текущем сезоне 31-летний Еременко принял участие в семи играх всех турниров на клубном уровне, не отметившись результативными действиями

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:28
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3445

      Persona_non_Grata 7 минут назад

      Думаю , что Роман еще пригодится Спартаку , а если учесть что еще и место Самедова освободилось , то тем более .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +773

      Бухбух 35 минут назад

      Еременко не оправдал оказанного ему высокого доверия.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +791

      AЛЕКС73 39 минут назад

      хорошая новость ! классный игрок ! удачи !

      3
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      Рейтинг: +8896

      sssrspartak > AЛЕКС73 29 минут назад

      БЛИН!ИЗВИНЯЮСЬ!!РОМАНА НАЗВАЛ КОСТЕЙ!!РОМАНУ ЗДОРОВЬЯ И ВСЕГО ВСЕГО!!ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +791

      AЛЕКС73 > sssrspartak 28 минут назад

      не мудрено во время праздников то ))) утром сам себе не вспомнишь как зовут )) С Прздниками !!!

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