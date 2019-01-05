Агент: «Уверен, Еременко останется в «Спартаке»

Думаю , что Роман еще пригодится Спартаку , а если учесть что еще и место Самедова освободилось , то тем более .
Марко Трабукки, агент полузащитника «Спартака» Романа Еременко, прокомментировал ситуацию с будущим футболиста.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что красно-белые не продлят с ним контракт.
– Отправится ли Роман Еременко на сборы со «Спартаком»?
– Да, конечно.
– Но СМИ писали, что «Спартак» разорвет контракт с игроком в начале года и он станет свободным агентом.
– Получается, источники ваших коллег оказались не столь надежными.
– Что со здоровьем Романа? Была информация, что он самостоятельно прошел медосмотр.
– Роман действительно во время отпуска отправился самостоятельно и за свой счет в знаменитую клинику Villa Stuart, где проходят медосмотр все футболисты «Спартака». Он хотел убедиться, что его травма осталась в прошлом.
Обследование показало, что Роман полностью готов работать. Он здоров, его ничего не беспокоит. О чем он получил соответствующее заключение врачей.
Роман переживал и был расстроен тем, что не смог помочь «Спартаку» в последних играх года и не поработал с Олегом Кононовым. Тем более что ему нравится новая атакующая игра команды. Теперь он наконец может себя проявить во время межсезонных сборов.
– Вы думаете что Роман останется в «Спартаке» до конца сезона?
– Нет, я не думаю. Я уверен, что Еременко не только останется в «Спартаке», но и что он в ближайшие годы будет играть ключевую роль в успехах команды.
– Была информация о переговорах с «Ростовом». Контактировали с ростовчанам?
– И не только, но пока Роман просил меня не рассматривать другие предложения.
- В ноябре 2016 года Еременко в статусе игрока ЦСКА получил два года дисквалификации за употребление кокаина
- «Спартак» подписал с ним контракт 10-го августа 2018 года
- В текущем сезоне 31-летний Еременко принял участие в семи играх всех турниров на клубном уровне, не отметившись результативными действиями