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    «Чемпионат»: «Спартак» больше не рассчитывает на Еременко

    «Спартак» сообщил представителям полузащитника Романа Еременко о том, что клуб готов отказаться от его услуг.

    Окончательное решение о расставании с 31-летним футболистом было принято на недавнем совете директоров клуба. По нашим сведениям, это связано с медицинским состоянием финна», – сообщает «Чемпионат» с пометкой «Эксклюзив».

    Красно-белые подписали Еременко 10 августа – после окончания срока двухгодовой дисквалификации игрока за употребление кокаина. Срок соглашения был рассчитан до декабря.

    Футболист получил запрет на футбольную деятельность от УЕФА в ноябре 2016, будучи игроком ЦСКА.

    В четырех матчах всех турниров нынешнего сезона 31-летний хавбек не отметился результативными действиями.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:36
    Комментарии15
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      Рейтинг: +263

      Красный май 18 минут назад

      Нахрена переманивали? Ни себе, ни людям: пусть бы за армейцев бегал.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +159

      Алеха32 28 минут назад

      Нельзя у на. В стране писать кокаин, сейчас общий термин наркотик, это на законном уровне уже утвердили

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +150

      лёха ёжик 32 минуты назад

      правильно он не ерёменко

      0
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      Рейтинг: +95

      ТАРО 34 минуты назад

      Уверен, Ерёменко ещё заиграет и Спартак может пожалеть. За два года, без практики, своё умение не потеряешь. Подписали бы на условиях, которые бы были выгодны Спартаку. Думаю Ерёменко хороший футболист.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1487

      Агасфер 38 минут назад

      "Так проходит земная слава".

      0
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      Рейтинг: +62720

      klifS 48 минут назад

      Основной медицинский показатель, это конкуренция Глушакову.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +380

      FCZenit is Ivanovo 56 минут назад

      Интересно теперь ЦСКА простит или конец карьеры

      0
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      Рейтинг: +9093

      bset > FCZenit is Ivanovo 54 минуты назад

      Уже было интервью на эту тему, причем тут же его постили. После перехода в Спартак болельщики ЦСКА стали его считать ш... Руководство учло мнение болельщиков и Еременко никак не будет рассматривать.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3356

      Persona_non_Grata > FCZenit is Ivanovo 44 минуты назад

      Интересно , а кроме Спартака и ЦСКА других команд нету ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9093

      bset 57 минут назад

      Бабаев: "ЦСКА больше не рассчитывает на Еременко"

      1
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      Рейтинг: +2756

      Skull_Boy 1 час назад

      Предлагали же обратно в ЦСКА не бл9, лучше хрен пойми куда, где тотальный бардак, но за лавешкой, последний шансик, если в Рубин возьмут, а так все

      3
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      Рейтинг: +20

      kbbros > Skull_Boy 30 минут назад

      у бердыева может заиграть

      0
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      Рейтинг: +810

      Avaretz 1 час назад

      Не Еременко)) Примите меня на работу корректировщиков, надоело бесплатно ваши ошибки указывать

      2
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      Рейтинг: +466

      Fju-2 > Avaretz 1 час назад

      При этом оформлено как цитата с Чемпионата, но там написано совсем по-другому.

      1
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      Рейтинг: +9093

      bset > Avaretz 55 минут назад

      На должность бомбардировских журналюх нанимают только школьников, у которых по русскому языку максимум тройка в четверти. Боюсь, тебя не возьмут.

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