«Чемпионат»: «Спартак» больше не рассчитывает на Еременко

«Спартак» сообщил представителям полузащитника Романа Еременко о том, что клуб готов отказаться от его услуг.

Окончательное решение о расставании с 31-летним футболистом было принято на недавнем совете директоров клуба. По нашим сведениям, это связано с медицинским состоянием финна», – сообщает «Чемпионат» с пометкой «Эксклюзив».

Красно-белые подписали Еременко 10 августа – после окончания срока двухгодовой дисквалификации игрока за употребление кокаина. Срок соглашения был рассчитан до декабря.

Футболист получил запрет на футбольную деятельность от УЕФА в ноябре 2016, будучи игроком ЦСКА.

В четырех матчах всех турниров нынешнего сезона 31-летний хавбек не отметился результативными действиями.