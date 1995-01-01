Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    3 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?

    Бердыев: «В январе «Рубин» готов продать любого игрока, но никого не купит»  

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев сообщил, что клуб не будет покупать игроков в зимнее трансферное окно. Специалист подчеркнул, что при этом казанцы могут расстаться с любым из футболистов.

    «Есть ли планы кого-то купить в трансферное окно? Нам бы сейчас продать кого-нибудь! (смеется). Любого игрока продаем и никого не покупаем. Только свободных агентов можем пригласить, да и их ведь надо на зарплату звать. Если из топ-команды игрок освобождается, а у него 1,5 миллиона евро годовая зарплата, то зачем он нам? Свободный игрок с копеечной зарплатой – вот таких мы можем рассматривать. Поэтому мы скорее всего только продадим кого-то, никого не приобретая. Если вдруг на рынке появится какой-то молодой и перспективный футболист, свободный, готовый прийти на маленькую зарплату, и мы видим, что он через пару лет заиграет, – почему нет?» – сказал Бердыев.

    Также тренер прокомментировал возможность перехода в «Рубин» полузащитника «Спартака» Ивелина Попова. Болгарин уже выступал за казанцев на правах аренды во второй половине прошлого сезона. Его контракт с москвичами истекает в июне.

    «Есть ли шанс вернуть Попова? На какую зарплату? Если он попросит зарплату, которую мы не потянем… Мы ведь со своими игроками сейчас не можем разобраться ещe. Как человек и игрок Попов бы нам пригодился, он нам очень нужен. Но есть финансовый вопрос и надо считать, насколько нам это посильно», – добавил специалист.

    Источник: «БИЗНЕС Online»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:43
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2708

      Lester84 32 минуты назад

      Бердыев: "Денег нет, но мы держимся!"

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    105843
    #2
    Zenit-84
    76603
    #3
    Chernyi Lis
    73709
    #4
    Андрей Ермошин
    68712
    #5
    DeMoN-FCMU
    63394
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru