Бердыев: «В январе «Рубин» готов продать любого игрока, но никого не купит»  

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев сообщил, что клуб не будет покупать игроков в зимнее трансферное окно. Специалист подчеркнул, что при этом казанцы могут расстаться с любым из футболистов.

«Есть ли планы кого-то купить в трансферное окно? Нам бы сейчас продать кого-нибудь! (смеется). Любого игрока продаем и никого не покупаем. Только свободных агентов можем пригласить, да и их ведь надо на зарплату звать. Если из топ-команды игрок освобождается, а у него 1,5 миллиона евро годовая зарплата, то зачем он нам? Свободный игрок с копеечной зарплатой – вот таких мы можем рассматривать. Поэтому мы скорее всего только продадим кого-то, никого не приобретая. Если вдруг на рынке появится какой-то молодой и перспективный футболист, свободный, готовый прийти на маленькую зарплату, и мы видим, что он через пару лет заиграет, – почему нет?» – сказал Бердыев.

Также тренер прокомментировал возможность перехода в «Рубин» полузащитника «Спартака» Ивелина Попова. Болгарин уже выступал за казанцев на правах аренды во второй половине прошлого сезона. Его контракт с москвичами истекает в июне.

«Есть ли шанс вернуть Попова? На какую зарплату? Если он попросит зарплату, которую мы не потянем… Мы ведь со своими игроками сейчас не можем разобраться ещe. Как человек и игрок Попов бы нам пригодился, он нам очень нужен. Но есть финансовый вопрос и надо считать, насколько нам это посильно», – добавил специалист.