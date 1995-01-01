Представитель Дюкова: «Он осознает, насколько серьезные задачи стоят перед главой РФС. И готов их решать»

Представитель председателя совета директоров «Зенита», генерального директора ПАО «Газпром нефть» Александра Дюкова прокомментировал его выдвижение на пост главы РФС 15-ю субъектами российского футбола.

«Мы очень благодарны за доверие региональным федерациям и клубам, которые хотят видеть Александра Валерьевича на посту президента Российского футбольного союза. Для него самого это в первую очередь очень большая ответственность.

Александр Дюков давно работает как на клубном уровне, так и в исполкоме РФС. Активно участвовал в разработке стратегии российского футбола до 2030 года и ее наполнении конкретными программами и проектами. У него есть понимание, насколько серьезные задачи стоят сегодня перед президентом РФС. И он готов их решать.

Дополнительные комментарии со стороны самого Александра Дюкова до завершения процедуры выдвижения и регистрации его в качестве кандидата преждевременны», – сообщил представитель Александра Дюкова.