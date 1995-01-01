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    Представитель Дюкова: «Он осознает, насколько серьезные задачи стоят перед главой РФС. И готов их решать»

    Представитель председателя совета директоров «Зенита», генерального директора ПАО «Газпром нефть» Александра Дюкова прокомментировал его выдвижение на пост главы РФС 15-ю субъектами российского футбола.

    «Мы очень благодарны за доверие региональным федерациям и клубам, которые хотят видеть Александра Валерьевича на посту президента Российского футбольного союза. Для него самого это в первую очередь очень большая ответственность.

    Александр Дюков давно работает как на клубном уровне, так и в исполкоме РФС. Активно участвовал в разработке стратегии российского футбола до 2030 года и ее наполнении конкретными программами и проектами. У него есть понимание, насколько серьезные задачи стоят сегодня перед президентом РФС. И он готов их решать.

    Дополнительные комментарии со стороны самого Александра Дюкова до завершения процедуры выдвижения и регистрации его в качестве кандидата преждевременны», – сообщил представитель Александра Дюкова.

    • 19 декабря с должности президента РФС ушел Виталий Мутко.
    • Исполняющим обязанности главы организации был назначен руководитель РПЛ Сергей Прядкин.
    • Выборы нового президента РФС состоятся 22 февраля 2019 года на внеочередной конференции организации.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4242

      derrik2000 7 минут назад

      "Представитель председателя совета директоров «Зенита», генерального директора ПАО «Газпром нефть» Александра Дюкова прокомментировал его выдвижение на пост главы РФС 15-ю субъектами российского футбола."

      Из этого предложения мне стало ясно, что Дюков приложит все усилия, направленные на дальнейшее развитие линии, проводимой Фурсенко, которая окончательно похоронит российский футбол. (((

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4845

      parevg 29 минут назад

      Задач у него будет только две - сделать Зенит постоянным чемпионом, и отменить лимит, чтобы в Зените играли только легионеры...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +41455

      Рубик Докоян 52 минуты назад

      От понимания до практического осуществления проходят годы наших ожиданий...

      0
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