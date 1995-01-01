Представитель Дюкова: «Он осознает, насколько серьезные задачи стоят перед главой РФС. И готов их решать»

"Представитель председателя совета директоров «Зенита», генерального директора ПАО «Газпром нефть» Александра Дюкова прокомментировал его выдвижение на пост главы РФС 15-ю субъектами российского футбола."
Из этого предложения мне стало ясно, что Дюков приложит все усилия, направленные на дальнейшее развитие линии, проводимой Фурсенко, которая окончательно похоронит российский футбол. (((
Представитель председателя совета директоров «Зенита», генерального директора ПАО «Газпром нефть» Александра Дюкова прокомментировал его выдвижение на пост главы РФС 15-ю субъектами российского футбола.
«Мы очень благодарны за доверие региональным федерациям и клубам, которые хотят видеть Александра Валерьевича на посту президента Российского футбольного союза. Для него самого это в первую очередь очень большая ответственность.
Александр Дюков давно работает как на клубном уровне, так и в исполкоме РФС. Активно участвовал в разработке стратегии российского футбола до 2030 года и ее наполнении конкретными программами и проектами. У него есть понимание, насколько серьезные задачи стоят сегодня перед президентом РФС. И он готов их решать.
Дополнительные комментарии со стороны самого Александра Дюкова до завершения процедуры выдвижения и регистрации его в качестве кандидата преждевременны», – сообщил представитель Александра Дюкова.
- 19 декабря с должности президента РФС ушел Виталий Мутко.
- Исполняющим обязанности главы организации был назначен руководитель РПЛ Сергей Прядкин.
- Выборы нового президента РФС состоятся 22 февраля 2019 года на внеочередной конференции организации.