«Спартак» пока не планирует назначать нового гендиректора

«Спартак» не собирается в ближайшее время назначать нового человека на должность генерального директора, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на свои источники.

Ранее этот пост покинул Сергей Родионов, перешедший на работу спортивным директором. Исполняющим обязанности гендиректора был назначен вице-президент московского клуба Наиль Измайлов. Пока он продолжит занимать данную должность.

После 17-ти туров «Спартак» набрал 28 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.