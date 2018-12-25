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    «Спартак» пока не планирует назначать нового гендиректора

    «Спартак» не собирается в ближайшее время назначать нового человека на должность генерального директора, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на свои источники.

    Ранее этот пост покинул Сергей Родионов, перешедший на работу спортивным директором. Исполняющим обязанности гендиректора был назначен вице-президент московского клуба Наиль Измайлов. Пока он продолжит занимать данную должность.

    После 17-ти туров «Спартак» набрал 28 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 15:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3339

      Persona_non_Grata 8 минут назад

      Возьмите меня - хуже не будет , я как раз сейчас не занят )))))

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