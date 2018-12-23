Главные новости дня. Кокорин и Мамаев сыграют против охранников «Бутырки», Черышев отдал голевой пас

Кокорин и Мамаев сыграют в товарищеском матче против охранников «Бутырки».

Примера. «Валенсия» победила «Уэску», Черышев отдал голевую передачу.

Дзюба попал в топ-100 футболистов 2018 года по версии Marca.

Sport24: «Спартак» продаст Ташаева, если вернет в команду из аренды Бакаева.

Чансельор написал заявление об уходе из «Анжи». На него претендуют «Урал», «Оренбург» и «Крылья Советов».

Киевское «Динамо» убрало из фан-шопа сувениры в виде свиньи. Они напоминали болельщикам о «Спартаке».

La Gazzetta dello Sport: Райола стал агентом Маноласа. Игроком интересуется «МЮ».

АПЛ. «Тоттенхэм» забил шесть мячей «Эвертону», Пикфорд снова ошибся.