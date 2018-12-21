Sport24: «Спартак» продаст Ташаева, если вернет в команду из аренды Бакаева

Ну не знаю , не знаю - да пока не заиграл , да и выходил в основном на замену ... не уверен что он хуже Бакаева , ну или Бакаев лучше Ташаева ))) , не вписался в игровую схему Карреры , но сейчас Кононов - может не стоит так категорично - игрок с Российским паспортом , техника присутствует - может в аренду до лета , а там посмотрим ... , но если конечно есть офигенное предложение - то можно и отдавать .
Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев зимой может покинуть московский клуб. По информации Sport24, красно-белые продадут 24-летнего россиянина, если вернут в команду Зелимхана Бакаева из аренды в тульском «Арсенале».
- Ташаев выступает за «Спартак» с лета 2018 года. Его контракт рассчитан до лета 2022 года.
- В этом сезоне полузащитник провел в РПЛ восемь матчей и не отметился результативными действиями.
Агент Ташаева: «Саше некомфортно на скамейке в «Спартаке». Могу найти ему предложение об аренде»