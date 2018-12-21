Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    2 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    3 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?

    Sport24: «Спартак» продаст Ташаева, если вернет в команду из аренды Бакаева

    Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев зимой может покинуть московский клуб. По информации Sport24, красно-белые продадут 24-летнего россиянина, если вернут в команду Зелимхана Бакаева из аренды в тульском «Арсенале».

    • Ташаев выступает за «Спартак» с лета 2018 года. Его контракт рассчитан до лета 2022 года.
    • В этом сезоне полузащитник провел в РПЛ восемь матчей и не отметился результативными действиями.

    Агент Ташаева: «Саше некомфортно на скамейке в «Спартаке». Могу найти ему предложение об аренде»

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:58
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3315

      Persona_non_Grata 58 секунд назад

      Ну не знаю , не знаю - да пока не заиграл , да и выходил в основном на замену ... не уверен что он хуже Бакаева , ну или Бакаев лучше Ташаева ))) , не вписался в игровую схему Карреры , но сейчас Кононов - может не стоит так категорично - игрок с Российским паспортом , техника присутствует - может в аренду до лета , а там посмотрим ... , но если конечно есть офигенное предложение - то можно и отдавать .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      Мудакам 10 минут назад

      лавочникам лишь бы хапнуть, как и зеням

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17186

      gol_kak_sokol 19 минут назад

      Деза.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2100

      Спартач80 32 минуты назад

      Хм...не думаю что это правильно...поговорить ГТ не пробовал с ним?...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -2623

      gosproektikabinet 41 минуту назад

      динамики же говорили

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1333

      все_будет_AUDI 52 минуты назад

      В Анжм его там может вспомнит что такое футбол

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +437

      amazonaws 56 минут назад

      Ташаев погнался за спартаковскими деньгами и его никто не упрекает в этом.
      Имел полное право.
      Но он уже не маленький и должен был понимать, что погнавшись за спартаковскими деньгами он много ПОТЕРЯЕТ в футбольном мастерстве.
      Так оно и получилось!
      По деньгам Ташаев выиграл, а по мастерству проиграл - сезон для Ташаева получился ПРОВАЛЬНЫМ!
      А за такие деньги, которые будет требовать Спартак, его не купят.
      Он их НЕ СТОИТ!
      Спартак на этом купи-продай ПРОГОРЕЛ!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4795

      parevg 1 час назад

      Зачем надо было покупать???

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +685

      mahan 1 час назад

      Очередная утка

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2519

      mdu86 1 час назад

      Эх, Сашка, Сашка... Близок локоток, да не укусишь...

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    105297
    #2
    Zenit-84
    76299
    #3
    Chernyi Lis
    69160
    #4
    Андрей Ермошин
    67736
    #5
    DeMoN-FCMU
    62967
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru