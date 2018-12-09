Агент Ташаева: «Саше некомфортно на скамейке в «Спартаке». Могу найти ему предложение об аренде»

Футбольный агент Алан Агузаров, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Александр Ташаев, заявил, что его клиент может покинуть московский клуб в случае нехватки игрового времени.

«Если Саша не будет играть, я могу найти предложения об аренде. Но самому Саше комфортно в «Спартаке». Не на скамейке, а в принципе, в команде. Ему максимально некомфортно на скамейке, это его тревожит больше всего.

Сегодняшний Ташаев совсем другой по сравнению с тем Ташаевым, который переходил в «Спартак». Сколько в нем было радости и эмоций – сегодня этого нет. Он максимально старается, для него главное – это играть, в идеале – в «Спартаке». Мы делаем акцент на том, чтобы он играл в «Спартаке». Но если он вдруг в дальнейшем не будет играть в «Спартаке», я буду рассматривать различные варианты», – сказал Агузаров в эфире телеканала «Матч Премьер».

В этом сезоне Ташаев принял участие в восьми матчах РПЛ и не отметился результативными действиями.