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    • Агент Ташаева: «Саше некомфортно на скамейке в «Спартаке». Могу найти ему предложение об аренде»

    Агент Ташаева: «Саше некомфортно на скамейке в «Спартаке». Могу найти ему предложение об аренде»

    Футбольный агент Алан Агузаров, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Александр Ташаев, заявил, что его клиент может покинуть московский клуб в случае нехватки игрового времени.

    «Если Саша не будет играть, я могу найти предложения об аренде. Но самому Саше комфортно в «Спартаке». Не на скамейке, а в принципе, в команде. Ему максимально некомфортно на скамейке, это его тревожит больше всего.

    Сегодняшний Ташаев совсем другой по сравнению с тем Ташаевым, который переходил в «Спартак». Сколько в нем было радости и эмоций – сегодня этого нет. Он максимально старается, для него главное – это играть, в идеале – в «Спартаке». Мы делаем акцент на том, чтобы он играл в «Спартаке». Но если он вдруг в дальнейшем не будет играть в «Спартаке», я буду рассматривать различные варианты», – сказал Агузаров в эфире телеканала «Матч Премьер».

    В этом сезоне Ташаев принял участие в восьми матчах РПЛ и не отметился результативными действиями.

    Источник: Sport24

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    09.12.2018 16:45
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +176

      Мудакам 23 декабря 2018, 21:09

      сбил чурек комиссионные и пацана с нормразвития

      0
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 23 декабря 2018, 20:27

      Кончено комфортно. Не играя, травм слава богу нет, позора нет , деньги как капали так и капают

      0
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      Рейтинг: +10744

      ivany4 9 декабря 2018, 20:09

      Так как тренер собирается строить игру вокруг пенсионеров, то ему конечно нужно идти в аренду. Без игровой практики, футболист не растет. Ну а дальше надо смотреть, тот ли будет Спартак в который он стремился.

      2
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      Рейтинг: +570

      avera 9 декабря 2018, 19:05

      Уже зазвездился,а игра по сути не поставлена.

      0
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      Рейтинг: +7960

      FanatSerj 9 декабря 2018, 18:51

      перешел расти... а оно наоборот. А возраст как раз самый золотой. И для такого возраста лучше быть один из лидеров пусть и особо не на что не претендующей команды, чем скамеечником, но в команде получше.
      Хотя бы сезона два как тот же Зобнин стабильно отыграл тогда бы и уходил, а то всего лишь концовку сезона пофеерил и звезду в поймал, пример того же Соловьева из Динамо никому ничего не научил. Часто лимит только губит молодых игроков, а не способствует их росту.

      0
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      Рейтинг: +213

      nik_59 9 декабря 2018, 18:45

      Чем больше переходов, тем выгоднее агентам.

      0
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 9 декабря 2018, 18:30

      В команде где основу составляют вчерашние пенсионеры, было бы крайне удивительно если б Ташаев заиграл.Ромашка пытается тянуть телегу, но силёнки уже не те.А молодым у нас только на словах дорога, а по факту шлагбаум.Учитывая, что вся команда играла через пень колода, предполагать, что один игрок может тащить весь клуб, мягко говоря проблематично.Если это конечно не Промес.Но других Промесов у нас как говорят, для Вас нема.

      3
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > 22 raza chemp 10 декабря 2018, 11:15

      При том, что выходить надо было регулярно, а не через раз и два.Парень молодой, талантливый.В Динамо играл, а у нас вдруг стал ни каким ? Каррера это видел и давал парню время. При клоуне времени стало меньше, а при Кононове вообще исчез.Хотя тролям как вы, это по фиг.Удивляюсь, зачем вы теперь вообще сюда заходите.

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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > 22 raza chemp 10 декабря 2018, 15:49

      Ты сам того не замечая дал мне ответ.Бакаев в составе всегда.Даже когда у него игра не шла и не было результата, его всегда выпускали на своей бровке.
      Вы возмущались когда Массимо пытался из Ханни сделать крайка, а теперь восхваляете гений Кононова, который его туда же и засунул.Вы уж определиитесь, либо крестик снимите, либо трусы оденьте. Знаток херов.

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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > 22 raza chemp 10 декабря 2018, 16:46

      Слышь ты шаромыжник, если бы всё было так как ты рассказывешь, в предсезонку и по ходу чемпионата Ханни ни кто на роль левого флангового полузащитника не наигрывал бы.
      Тот же Мельгарехо справа, универсал, но его роль значительно больше в нынешнем состоянии чем просто игрок атаки.Он и в обороне не мало отрабатывает.А нам нужен чистый фланг.Про Бакаева можешь рассказывать хоть до второго пришествия, но почему то Игнатьев, отметившийся в нескольких играх голом и передачей, в основе не выходит.При твоём как ты говоришь Кононове.И последнее лишнехромосомный, в Арсенале нет такого выбора игроков как в Спартаке.Вот о чём подумай на досуге, лжеболельщик хренов.

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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > 22 raza chemp 10 декабря 2018, 16:57

      Идиотом выгшлядишь ты.Причём полным.Посмотри на схему перед матчем и кастрюльку с башки скинь.Он играет так же как играл.Выходит слева, но всё время скатывается в центр, что ему привычней.Не строй из себя умника, если 2 + 2 сложить не можешь.Свободный художник млять
      На заборе тоже слово из трёх букв написано, только за ним дрова лежат теоретик хренов.

      0
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > 22 raza chemp 10 декабря 2018, 17:56

      Продолжай в том же духе.
      Ваш пост, очень важен для нас.

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 9 декабря 2018, 18:30

      переходи к армейцам .....

      -1
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      Рейтинг: +84

      delux746 9 декабря 2018, 18:02

      Саше надо было думать головой, когда в спартак переходил

      4
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      Рейтинг: +105

      Manuilov_M 9 декабря 2018, 17:57

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