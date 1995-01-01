АПЛ. «Тоттенхэм» забил шесть мячей «Эвертону», у Кейна и Сона по дублю

«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» со счетом 6:2 в матче 18-го тура АПЛ. Дубль на счету форвардов Хонг-Мин Сона и Гарри Кейна.

«Тоттенхэм» с 42 очками занимает третью строчку турнирной таблице, «Эвертон» с 24 очками идет на 11 месте.

Чемпионат Англии. АПЛ. 18-й тур

Эвертон – Тоттенхэм – 2:6 (1:3)

Голы: 1:0 – Уолкотт, 21; 1:1 – Сон, 27; 1:2 – Алли, 35; 1:3 – Кейн, 42; 1:4 – Эриксен, 48; 2:4 – Сигурдссон, 51; 2:5 – Сон, 61; 2:6 – Кейн, 74.

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