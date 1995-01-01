Дзюба попал в топ-100 футболистов 2018 года по версии Marca

Так смешно читать комментарии тут, когда про Дзюбу пишут, РФС признали, за пределами признали, но оказывается все вокруг бараны и не умные люди, вот тут кучка из 20 человек на бомбардире настоящие эксперты, что же вас то не спросили кто лучший, кто худший))))
Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба вошел в топ-100 футболистов 2018 года по версии испанской газеты Marca.
Дзюба занял в рейтинге 97-е место.
В 2018 году форвард вместе с национальной командой дошел до 1/4 финала чемпионата мира-2018.
Ранее РФС признал Дзюбу лучшим футболистом России в 2018 году.
Дзюба – о 2018 годе, капитанстве в сборной, VAR, выступлении «Зенита», лучшем игроке РПЛ