Дзюба попал в топ-100 футболистов 2018 года по версии Marca

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба вошел в топ-100 футболистов 2018 года по версии испанской газеты Marca.

Дзюба занял в рейтинге 97-е место.

В 2018 году форвард вместе с национальной командой дошел до 1/4 финала чемпионата мира-2018.

Ранее РФС признал Дзюбу лучшим футболистом России в 2018 году.

Дзюба – о 2018 годе, капитанстве в сборной, VAR, выступлении «Зенита», лучшем игроке РПЛ