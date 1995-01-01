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    Дзюба попал в топ-100 футболистов 2018 года по версии Marca

    Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба вошел в топ-100 футболистов 2018 года по версии испанской газеты Marca.

    Дзюба занял в рейтинге 97-е место.

    В 2018 году форвард вместе с национальной командой дошел до 1/4 финала чемпионата мира-2018.

    Ранее РФС признал Дзюбу лучшим футболистом России в 2018 году.

    Дзюба – о 2018 годе, капитанстве в сборной, VAR, выступлении «Зенита», лучшем игроке РПЛ

    Источник: Marca

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    Сегодня, 18:05
    Комментарии17
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      Рейтинг: +10

      Loki15reg. 1 минуту назад

      Так смешно читать комментарии тут, когда про Дзюбу пишут, РФС признали, за пределами признали, но оказывается все вокруг бараны и не умные люди, вот тут кучка из 20 человек на бомбардире настоящие эксперты, что же вас то не спросили кто лучший, кто худший))))

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      Рейтинг: +519

      ivan-football-fan 38 минут назад

      Достаточно крачноречивая оценка уровня чемпионата Путляндии)))- У нас Дзюбо - лучший...И он же 97-й в общеевропейском рейтинге....
      Д- стареющий и однобоко играющий ветеран, который из последних сил "потолкался" на ЧМ...раскрученный прессой-содержанкой
      РФ- сырьевой прилаток московии, промышленность которой держится на перевязанном изолентой дряхлом советском потенциале...РАСКРУЧЕННОМ ПРЕССОЙ-СОДЕРЖАНКОЙ)))

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      Рейтинг: -2623

      gosproektikabinet 40 минут назад

      сто пудов из-за его честь имею

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      Рейтинг: +4294

      GoLenaStop 56 минут назад

      вполне заслужил

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      Рейтинг: +461

      Тони Монтана Б 2 часа назад

      А весь то топ нельзя?

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      Рейтинг: +2734

      Skull_Boy 2 часа назад

      Если Дзюба попал, а Акинфеев, Фернандес, который был лучшим на правом краю обороны всего из ЧМ, Головин и Черышев нет, то этот список спокойно можно выкинут в Черную дыру, как и сборные Бразилии, Германии и т.д. которые обосрались на 100%

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      Рейтинг: +468

      zritelx > Skull_Boy 2 часа назад

      Ахинея, полностью согласен- даже говорить не о чем, и у меня такое ощущению, что весенняя стадия чемпионата станет очень болезненным похмельем для Дзюбы и его фанатов, рад буду ошибиться.

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      Рейтинг: -2623

      gosproektikabinet > zritelx 39 минут назад

      ну да дзюба не в гинеровике же играет, который по весне включает все админресурсы

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      Рейтинг: +4167

      derrik2000 2 часа назад

      Теперь от предложений топ-клубов Испании, Англии, Германии, Франции устанет отбиваться! ))))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +609

      smersh45 2 часа назад

      молодец так держать

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      Рейтинг: +65

      Tribunal Z 2 часа назад

      Дзюба и в ТОП 50 достоин быть

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      Рейтинг: +1394

      KARAT777 2 часа назад

      Черышев был лучше

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