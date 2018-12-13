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    Дзюба – лучший футболист года по версии РФС

    РФС подвел итоги голосования за звание лучшего футболиста года. Победу одержал нападающий «Зенита» Артем Дзюба, набравший в общей сложности 279 баллов.

    В первую пятерку также вошли голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев (168 баллов), защитник армейцев Марио Фернандес (138 баллов), полузащитник «Спартака» Роман Зобнин (104 балла) и хавбек «Валенсии» Денис Черышев (49 баллов).

    В голосовании приняли участие 16 тренеров (лучшие специалисты, работавшие в этом в РПЛ, плюс легенды отечественного тренерского цеха), 16 топ-менеджеров (руководители федерации, лиги и клубов), 16 журналистов и болельщики. Подсчет баллов проводился по определенной системе.

    Источник: Официальный сайт РФС

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    13.12.2018 15:39
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +95

      саня ле 14 декабря 2018, 16:31

      согласен!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +616

      smersh45 13 декабря 2018, 20:57

      И это правильно

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +915

      спанчес 13 декабря 2018, 19:47

      а как же модричь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +545

      kachan63 13 декабря 2018, 19:02

      Он навеки игрочишка!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 декабря 2018, 18:51

      Ожидаемо. Пиар сработал как и результат игры на ЧМ, ЛЕ и вначале чемпионата России. При всех но, всё таки заслуженно.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +8203

      nik55 13 декабря 2018, 18:48

      напишите сколько эти эксперты заработали после этого опроса ????? неужели мир сошел с ума

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 13 декабря 2018, 18:36

      Кому нужен этот опрос? Выбирать лучшего из серой массы это абсурд

      0
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      Рейтинг: -28

      yaurapanov 13 декабря 2018, 18:33

      Xотите прoкaчать свoе телo, сделать егo кpaсивым как у спopтсменов? Как я убрал пузо и накачался за 2 недели не выходя из дома без диет и спорта! Вот почитайте мой личный опыт, если кому интересно---- http://tok.pw/blodka

      -2
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      Рейтинг: +13

      Санчес Яйва яйва 13 декабря 2018, 18:18

      Отлично!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +915

      спанчес > Санчес Яйва яйва 13 декабря 2018, 19:50

      вот ты мне объясни пожалуйста, когда я скопировал свой комментарий и вставил его в другую статью ( другой ник был у меня) меня навеки вечные и во веки веков забанили, а тебя нет, как так может быть

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 декабря 2018, 18:06

      На безрыбье и рак рыба.

      1
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