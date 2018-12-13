Дзюба – лучший футболист года по версии РФС

РФС подвел итоги голосования за звание лучшего футболиста года. Победу одержал нападающий «Зенита» Артем Дзюба, набравший в общей сложности 279 баллов.

В первую пятерку также вошли голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев (168 баллов), защитник армейцев Марио Фернандес (138 баллов), полузащитник «Спартака» Роман Зобнин (104 балла) и хавбек «Валенсии» Денис Черышев (49 баллов).

В голосовании приняли участие 16 тренеров (лучшие специалисты, работавшие в этом в РПЛ, плюс легенды отечественного тренерского цеха), 16 топ-менеджеров (руководители федерации, лиги и клубов), 16 журналистов и болельщики. Подсчет баллов проводился по определенной системе.