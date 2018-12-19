Дзюба – о 2018 годе, капитанстве в сборной, VAR, выступлении «Зенита», лучшем игроке РПЛ

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба дал интервью «Матч ТВ», в котором рассказал о том, что ему пришлось пережить в этом году, о капитанской повязке в сборной, систему видеопомощи судьям (VAR), выступлении петербуржцев в первой части сезона, лучшем игроке РПЛ.

«Бомбардир» выделил главное:

О 2018 годе

– Минувшие полсезона получились самыми тяжелыми в вашей карьере?

– Я тоже об этом думал – с учетом того, что происходило с организмом. И пришел к выводу: да, с этой точки зрения это был самый трудный год! Особенно если учесть, что еще в январе я ходил играть в теннис и бегал по паркам, чтобы просто поддержать форму. Тогда и предположить не мог, что будут тульский этап, сборная, чемпионат мира, «Зенит» – столько игр! Но в то же время это был самый фантастический год в карьере.

О капитанской повязке в сборной России

– Расскажите, как вы стали капитаном сборной.

– Это было неожиданно и безумно здорово. Огромная честь для меня. Я капитан национальной сборной – такое будет со мной всю оставшуюся жизнь! А пока – определенный груз ответственности. Но он приятный.

– Для вас это назначение действительно стало неожиданным?

– Когда мы разговаривали с Игорем Акинфеевым после ЧМ, он говорил, конечно, что этот турнир в сборной для него, скорее всего, последний. Но что Станислав Саламович назначит меня… Сначала он сказал это мне. Спросил, правда, как ты – можешь, не можешь?

– Очень интересно, что вы ответили.

– Пусть это останется между нами, но потом главный тренер объявил об этом при всей команде.

О системе видеопомощи судьям (VAR)

– Как вы относитесь к системе VAR, которую вовсю использовали на ЧМ?

– Хорошо! На сто процентов. На чемпионате мира был матч. Идет подкат, и со стороны кажется — точно пенальти! Его назначили. И только после использования VAR можно было увидеть, что это был идеально чистый подкат. В итоге вся игра перевернулась в другую сторону. Для меня это было совершенно четким осознанием — система нужна. С ней не будет непонятных решений, все окажется честно. Да что мы говорим про других — взять наш матч с испанцами. Если бы не VAR, наш пенальти не поставили бы никогда в жизни. Потому что, когда к судье подбегают Серхио Рамос, Пике, Иско, вся остальная испанская компания и начинает доказывать, что руки не было… Уверен, без VAR судья бы их послушал. Они бы его авторитетом задушили. А так как работала система видеоповторов – ребята, извините! Даже если вы играете с россиянами, был пенальти – получите.

О выступлении «Зенита» в первой части сезона

– Полгода в «Зените» с Сергеем Семаком – как вы их оцените?

– Если бы обыграли «Рубин» в последнем осеннем матче чемпионата, то на «пятерку». Но все равно у нас очень хороший сейчас коллектив, атмосфера в команде. Правда, все равно еще притираемся, потому что нынешний состав, насколько я понимаю, это не совсем то, что хотел Сергей Богданович. С другой стороны, до декабря осень мы прошли без явных спадов. Заняли первые места и в чемпионате, и в Лиге Европы в группе. Думаю, это хороший результат. Хотя многие вокруг говорят, что у нас какой-то космический состав, полно народу. Но такого никогда в этом сезоне не было. Количество – не качество. И это большая проблема. Мы все очень надеемся, что зимой нам удастся усилиться. И еще на то, что Кристиан Нобоа поскорее восстановится. С Сашей Кокориным наконец-то весь этот ужас закончится. Плюс будут новички, и мы станем намного сильнее. Нам нужна подпитка.

– Ваше отношение к тому, что произошло с Кокориным?

– Если говорить о футбольной стороне, то Саша, если бы не вся эта история, на сто процентов стал бы осенью нашим джокером. Был уверен – будем играть вместе, всем место на поле найдется. И что мы от этого будем только сильнее. Но получилось так, что мы остались без него и без Нобоа – двух ключевых, как мне кажется, игроков. Это нас в какой-то степени подкосило в концовке.

– С Семаком притираться не пришлось?

– Взяли с места в карьер, потому что Семак очень хороший и порядочный человек. А еще хоть и молодой специалист, но уже с большим опытом. Он и со Спаллетти работал, и с Виллаш-Боашем. И сам уже «Уфу» возглавлял. Многих ребят в «Зените» раньше знал. Поэтому проблем не было. Мы все уважаем нашего главного тренера. Это специалист, которому доверяем. И все его идеи пытаемся воплотить в жизнь на поле.

О лучшем игроке РПЛ в первой половине чемпионата

– Кто лучший игрок первой части сезона в России?

– Трудно сказать. Но я сторонник того, что это человек из команды, идущей на первом месте. Значит, кто-то из наших ребят. Но вообще такие вещи лучше по окончании чемпионата спрашивать. А пока могу выделить целую группу игроков в «Зените», которые очень качественно себя проявили. Кузяев, Лунев, Иванович, Нету мощно и стабильно отыграли. В «Краснодаре» мне нравится Ари, стиль, в котором он играет, как делает это на команду, как принимает мячи. Классон очень хороший футболист, опасный. Федя Чалов из ЦСКА пока больше всех забил в чемпионате. Это тоже показательно. Влашич импонирует как футболист.

В каждой команде есть ребята. Но чтобы определить лучшего, как я уже сказал, надо дождаться окончания чемпионата.