Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    2 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    3 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?

    Кокорин и Мамаев сыграют в товарищеском матче против охранников «Бутырки»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев сыграют в товарищеском матче против охранников СИЗО «Бутырка».

    Руководство следственного изолятора и сами игроки поддержали эту идею. Для футболистов могут сшить специальные толстовки с игровыми номерами.

    «Отличная идея! Все, что мне нужно, – чтобы я сам собрал команду. Кокориных – старшего и младшего – уговорю, не сомневайтесь! Никто не откажется, вот увидите…» – сказал Мамаев.

    • Мамаев и Кокорин находится в СИЗО за две драки, произошедшие в Москве в октябре.
    • Арест футболистов продлится как минимум до 8 февраля.
    • Игрокам предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».

    Источник: «Московский комсомолец»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:39
    Комментарии36
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2700

      Lester84 9 минут назад

      Вывеска матча - "Костолом 2 (Mean Machine 2): матч в Бутырке". И6тересно, Стэтхема позовут в раме постоять?)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +322

      qawzsexdr 14 минут назад

      Где то такой фильм мы уже видели

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +94

      Сын_маминой_подруги 18 минут назад

      ждём их трансферы в колонии Пермского края и Мордовии в этом межсезонье...

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +782

      SIRIUS 2002 > Сын_маминой_подруги 16 минут назад

      Не лучше к нам в Сибирь!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +209

      Горький565 29 минут назад

      Не плохой способ убить время.....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42884

      zigbert 32 минуты назад

      Пусть забитые мячи в этом матче пойдут в зачет турнира бомбардиров РПЛ.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +347

      3емлянин 34 минуты назад

      Если что и судье морду начистят )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2147

      Sergey Z 37 минут назад

      А судьи кто?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +586

      Рубинище 50 минут назад

      по Матчу в прямом эфире..ещё давайте

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +782

      SIRIUS 2002 51 минуту назад

      Вот уже понеслась, что и требовало доказать!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +107

      fosterwow 51 минуту назад

      lol

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    105297
    #2
    Zenit-84
    76299
    #3
    Chernyi Lis
    69160
    #4
    Андрей Ермошин
    67736
    #5
    DeMoN-FCMU
    62967
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru