Кокорин и Мамаев сыграют в товарищеском матче против охранников «Бутырки»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев сыграют в товарищеском матче против охранников СИЗО «Бутырка».

Руководство следственного изолятора и сами игроки поддержали эту идею. Для футболистов могут сшить специальные толстовки с игровыми номерами.

«Отличная идея! Все, что мне нужно, – чтобы я сам собрал команду. Кокориных – старшего и младшего – уговорю, не сомневайтесь! Никто не откажется, вот увидите…» – сказал Мамаев.