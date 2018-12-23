Кокорин и Мамаев сыграют в товарищеском матче против охранников «Бутырки»

Вывеска матча - "Костолом 2 (Mean Machine 2): матч в Бутырке". И6тересно, Стэтхема позовут в раме постоять?)))
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев сыграют в товарищеском матче против охранников СИЗО «Бутырка».
Руководство следственного изолятора и сами игроки поддержали эту идею. Для футболистов могут сшить специальные толстовки с игровыми номерами.
«Отличная идея! Все, что мне нужно, – чтобы я сам собрал команду. Кокориных – старшего и младшего – уговорю, не сомневайтесь! Никто не откажется, вот увидите…» – сказал Мамаев.
- Мамаев и Кокорин находится в СИЗО за две драки, произошедшие в Москве в октябре.
- Арест футболистов продлится как минимум до 8 февраля.
- Игрокам предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».