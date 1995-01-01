Киевское «Динамо» убрало из фан-шопа сувениры в виде свиньи. Они напоминали болельщикам о «Спартаке»

Официальный онлайн магазин киевского «Динамо» сообщил, что убрал из продажи сувениры в виде свиньи. Причиной послужило недовольство болельщиков клуба, которые усмотрели в этом связь со «Спартаком».

«Дорогие болельщики! Традиционно в преддверии новогодних праздников наш официальный клубный фан-шоп выпускает сувенирную продукцию с символикой наступающего года по китайскому календарю. Как известно, 2019 год будет годом жeлтой земляной свиньи (кабана). Именно поэтому с этим символом и были разработаны некоторые позиции сувенирной продукции.

К сожалению, часть наших болельщиков восприняла подобные сувениры крайне негативно, усмотрев какую-то связь с давним противостоянием киевского «Динамо» и московского «Спартака». Фан-магазин подчeркивает, что не хотел никого обидеть и не планировал, чтобы сувениры ассоциировались со «Спартаком» или каким-либо другим клубом. Исходя из сложившейся ситуации, было принято решение снять с продажи данную продукцию», – говорится в сообщении на странице официального фан-шопа «Динамо» в фейсбуке.