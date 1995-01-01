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    Киевское «Динамо» убрало из фан-шопа сувениры в виде свиньи. Они напоминали болельщикам о «Спартаке»

    Официальный онлайн магазин киевского «Динамо» сообщил, что убрал из продажи сувениры в виде свиньи. Причиной послужило недовольство болельщиков клуба, которые усмотрели в этом связь со «Спартаком».

    «Дорогие болельщики! Традиционно в преддверии новогодних праздников наш официальный клубный фан-шоп выпускает сувенирную продукцию с символикой наступающего года по китайскому календарю. Как известно, 2019 год будет годом жeлтой земляной свиньи (кабана). Именно поэтому с этим символом и были разработаны некоторые позиции сувенирной продукции.

    К сожалению, часть наших болельщиков восприняла подобные сувениры крайне негативно, усмотрев какую-то связь с давним противостоянием киевского «Динамо» и московского «Спартака». Фан-магазин подчeркивает, что не хотел никого обидеть и не планировал, чтобы сувениры ассоциировались со «Спартаком» или каким-либо другим клубом. Исходя из сложившейся ситуации, было принято решение снять с продажи данную продукцию», – говорится в сообщении на странице официального фан-шопа «Динамо» в фейсбуке.

    Источник: Официальная страница фан-шопа «Динамо» в фейсбуке

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    Сегодня, 13:28
    Комментарии15
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      Рейтинг: +3304

      Persona_non_Grata 4 минуты назад

      Предлагаю хохлам год свиньи переименовать в год сала и будет им сопутствовать удача в этом году )))))

      0
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      Рейтинг: +2016

      arzamas 12 минут назад

      Футбольные, как впрочем и все другие фанаты, на то и фанаты, что умом не блещут. Они друг перед другом кто во что горазд будут выявлять символы, знаки и прочие происки враждебных москалей. Кто-то из глупости, а кто-то из карьеризма и корыстолюбия.

      0
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      Рейтинг: +2240

      пряник929 13 минут назад

      Получается следующий год - год Спартака по хохлятскому календарю....

      2
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      Рейтинг: +8622

      Garrincha58 26 минут назад

      они же от сала тащутся

      0
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      Рейтинг: +17179

      gol_kak_sokol 41 минуту назад

      Идиоты.

      4
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      Рейтинг: +4779

      parevg 49 минут назад

      А то что наступает год свиньи, им в голову не приходило??? или от русофобии совсем крышу снесло.

      3
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      Рейтинг: +1015

      giluxa1963 49 минут назад

      Порошенко она напоминает а не Спартак

      0
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      Рейтинг: +4162

      derrik2000 59 минут назад

      А если кому-то из хохлов свинюшка любимую жену напоминает (эти хохлушки в возрасте ого-го-го каких размеров, и многие из них с пятачками)))), и жена всенеприменнейше сама захотела, чтобы муж-болельщик ДК купил в фан-магазине такой сувенир от Динамо Киев?
      Получается, что руководство ДК всей семье преданного болельщика этого клуба весь Новый Год испортило?
      )))
      В СУД НА НИХ эти самые болелы подадут! )))

      1
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      Рейтинг: +61

      Russia 2010 1 час назад

      Какая глупость !!! Не здоровый взгляд (

      2
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      Рейтинг: +23567

      Project Бабангида 1 час назад

      да что то перемудрили пархатые, выдающие сея за украинцев ....
      свинья всегда ассоциируется с салом.... а сало с украиной, а украина с киевским динамо ... хотя там уже всё настолько искажено, что и в пролетающей мимо мухе видна российская угроза

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