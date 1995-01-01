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    Чансельор написал заявление об уходе из «Анжи». На него претендуют «Урал», «Оренбург» и «Крылья Советов»

    Защитник «Анжи» Джон Чансельор написал заявление об уходе из клуба, сообщает «Чемпионат».

    На 26-летнего футболиста претендуют «Урал», «Оренбург» и «Крылья Советов». Кроме того, венесуэльцем интересуются «Брага» и клубы из МЛС и чемпионата Мексики.

    Ранее по причине долгов по зарплате заявления об уходе из «Анжи» написали защитник Дмитрий Белоруков и Константин Савичев.

    • Чансельор перешел в «Анжи» из «Дельфина» в январе 2018 года.
    • В текущем сезоне защитник провел за махачкалинцев 16 матчей в РПЛ и Кубке России и забил один гол.
    • «Анжи» после 17-ти туров занимает предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 15 очков.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:19
    Комментарии3
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      Рейтинг: +81

      Оренбургский фан 1 час назад

      Надеюсь Оренбург перехватит его

      0
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      Рейтинг: +11

      Фанат Рубина > Оренбургский фан 1 час назад

      Да любому клубу он бы не помешал бы. игрок хороший играет за свою сборную, а сборная венусуэлы очень крепкая команда в южной америке, они имели шансы даже на чм-18 выйти немного не повезло им в конце

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4779

      parevg 2 часа назад

      Все, начался исход из Анжи.

      0
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