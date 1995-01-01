Чансельор написал заявление об уходе из «Анжи». На него претендуют «Урал», «Оренбург» и «Крылья Советов»

Надеюсь Оренбург перехватит его
Защитник «Анжи» Джон Чансельор написал заявление об уходе из клуба, сообщает «Чемпионат».
На 26-летнего футболиста претендуют «Урал», «Оренбург» и «Крылья Советов». Кроме того, венесуэльцем интересуются «Брага» и клубы из МЛС и чемпионата Мексики.
Ранее по причине долгов по зарплате заявления об уходе из «Анжи» написали защитник Дмитрий Белоруков и Константин Савичев.
- Чансельор перешел в «Анжи» из «Дельфина» в январе 2018 года.
- В текущем сезоне защитник провел за махачкалинцев 16 матчей в РПЛ и Кубке России и забил один гол.
- «Анжи» после 17-ти туров занимает предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 15 очков.