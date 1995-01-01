Чансельор написал заявление об уходе из «Анжи». На него претендуют «Урал», «Оренбург» и «Крылья Советов»

Защитник «Анжи» Джон Чансельор написал заявление об уходе из клуба, сообщает «Чемпионат».

На 26-летнего футболиста претендуют «Урал», «Оренбург» и «Крылья Советов». Кроме того, венесуэльцем интересуются «Брага» и клубы из МЛС и чемпионата Мексики.

Ранее по причине долгов по зарплате заявления об уходе из «Анжи» написали защитник Дмитрий Белоруков и Константин Савичев.