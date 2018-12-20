Егоров: «За работу в этом году департаменту судейства поставлю твердую четверку»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров подвел итоги первых шести месяцев работы российских арбитров под его руководством.

«Самое главное для департамента, чтобы все арбитры одинаково оценивали одни и те же моменты, чтобы была единая интерпретация правил. К сожалению, мы сталкиваемся с ситуациями, когда в одной игре судья показывает желтую карточку, а в другом матче примерно в таком же моменте – красную. Это негативная тенденция.

Кроме того, арбитр не должен ошибаться в простых ситуациях. Ошибку в сложном моменте поймут все. Недавний пример: эпизод в матче «Спартак» – «Локомотив», который обслуживал Сергей Карасев. Только на повторе с 25-й камеры удалось понять, что мяч попал не в руку, а в лицо [момент с защитником «Спартака» Николаем Рассказовым в штрафной площади красно-белых на 62-й минуте встречи]. Хотя я сам смотрел и в трансляции, и на стадионе. Для меня это было очевидным нарушением и красной карточкой. В итоге никто слова не сказал Карасеву.

Влияет ли авторитет игрока на принятие судейских решений? Влияет все в комплексе, я бы не стал акцентировать внимание на игроке или команде. Есть совокупность причин, по которым принимается то или иное решение. Наша задача – в этом разобраться.

Кого из арбитров отметил бы по итогам года? Не хотел бы кого-то выделять персонально. Мы – команда. Кто-то провел год чуть ровнее, у кого-то были спады, но отмечать никого не буду. Тем более, у нас прошло только полсезона, хотелось бы довести его до конца. А всей команде за год поставлю твердую четверку», – сказал Егоров.