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    Егоров: «За работу в этом году департаменту судейства поставлю твердую четверку»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров подвел итоги первых шести месяцев работы российских арбитров под его руководством.

    «Самое главное для департамента, чтобы все арбитры одинаково оценивали одни и те же моменты, чтобы была единая интерпретация правил. К сожалению, мы сталкиваемся с ситуациями, когда в одной игре судья показывает желтую карточку, а в другом матче примерно в таком же моменте – красную. Это негативная тенденция.

    Кроме того, арбитр не должен ошибаться в простых ситуациях. Ошибку в сложном моменте поймут все. Недавний пример: эпизод в матче «Спартак»«Локомотив», который обслуживал Сергей Карасев. Только на повторе с 25-й камеры удалось понять, что мяч попал не в руку, а в лицо [момент с защитником «Спартака» Николаем Рассказовым в штрафной площади красно-белых на 62-й минуте встречи]. Хотя я сам смотрел и в трансляции, и на стадионе. Для меня это было очевидным нарушением и красной карточкой. В итоге никто слова не сказал Карасеву.

    Влияет ли авторитет игрока на принятие судейских решений? Влияет все в комплексе, я бы не стал акцентировать внимание на игроке или команде. Есть совокупность причин, по которым принимается то или иное решение. Наша задача – в этом разобраться.

    Кого из арбитров отметил бы по итогам года? Не хотел бы кого-то выделять персонально. Мы – команда. Кто-то провел год чуть ровнее, у кого-то были спады, но отмечать никого не буду. Тем более, у нас прошло только полсезона, хотелось бы довести его до конца. А всей команде за год поставлю твердую четверку», – сказал Егоров.

    Источник: Официальный сайт РФС

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    20.12.2018 14:26
    Комментарии11
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      Рейтинг: +64

      LERDAV. 4 часа назад

      LERDAV. Департаменту /сам себе/ твердую понятно. а судьям /это не команда/ мягенькую ДВОЕЧКУ, а с вашей оценкой почему то их ФИФА не берет

      0
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      Рейтинг: +39980

      Рубик Докоян 8 часов назад

      Сама садик я садила, сама буду поливать... Свой междусобойчик, сами себя оценивают, назначают и выдвигают.

      0
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      Рейтинг: +1169

      fanchik 9 часов назад

      Егоров уже сформировал команду себе подобных,то есть зависимых судей от его назначений,поощрений и наказаний.Молодым и перспективным судьям в эту "бригаду"попасть почти не возможно,если только не "смазать перспективу заносом"

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      Рейтинг: +997

      Фотон 10 часов назад

      Очень, очень, очень твердая, но все таки с натягом троечка. Только натяг может лопнуть...

      0
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      Рейтинг: +4146

      KLIM777 11 часов назад

      ахахахахаха

      0
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      Рейтинг: +3369

      GoldPlayFIFARus9 12 часов назад

      Чё то не нашёл этой фразы в тексте:
      "Егоров: «За работу ДСИ в этом году поставлю твердую четверку»"

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      Рейтинг: +3407

      ilichkadr > GoldPlayFIFARus9 11 часов назад

      Последняя фраза: А всей команде за год поставлю твердую четверку», – сказал Егоров.
      Шурик ретировался, кому-то двойка, кому-то пятерка.., но а всем хорошо! Двоечников спрятал и всего делов, иначе заносить не будут.

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      Рейтинг: +3369

      GoldPlayFIFARus9 > ilichkadr 11 часов назад

      Ну там не так написано. Я собственно больше интересовался аббревиатурой "ДСИ"

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      Рейтинг: +3407

      ilichkadr > GoldPlayFIFARus9 11 часов назад

      Да всё так написано. Тупо скопировано с официального сайта РФС, причем с ошибками ( полсезона пишется раздельно) :

      Кого из российских арбитров вы бы отметили по итогам года?

      — Не хотел бы кого-то выделять персонально. Мы — команда. Кто-то провел год чуть ровнее, у кого-то были спады, но отмечать никого не буду. Тем более, у нас прошло только пол сезона, хотелось бы довести его до конца. А всей команде за год поставлю твердую четверку. Что касаемо аббревиатуры "ДСИ", то здесь типичное не знание русского языка. Очевидно, что "ДСиИ", но это очень некорректно, коряво с точки зрения лингвистики.

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      Рейтинг: +3369

      GoldPlayFIFARus9 > ilichkadr 5 часов назад

      Слово "незнание" пишется слитно)).
      Ну так и как расшифровывается "ДСиИ"?

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      Рейтинг: +3407

      ilichkadr 12 часов назад

      Ну, Шурик, ай да молодца! Сам себе оценки ставит и сам же им радуется. Кто похвалит меня лучше всех тот получит сладкую конфету!

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