Росицки – спортивный директор пражской «Спарты»

«Спарта» объявила о назначении экс-капитана сборной Чехии Томаша Росицки на должность спортивного директора.

«Томаш – наш новый выбор и объект огромного доверия. При поддержке клубного правительства он будет выполнять работу спортивного директора.

У него ключевая роль в вопросе перспектив клуба. Он обладает трезвым взглядом и опытом в области чешского и европейского футбола», – официальный сайт «Спарты» цитирует генерального директора Франтишека Чупра.

Воспитанник пражан Росицки выступал за главную команду с 1998 по 2001, после чего на протяжении пяти сезонов играл в «Боруссии», а с 2006 по 2016 год – в «Арсенале». Последний сезон карьеры он провел в родном клубе.

В сентябре экс-спортивный директор «Локомотива» Кирилл Котов сказал, что в 2012 году Росицки мог стать футболистом железнодорожников.