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    Росицки – спортивный директор пражской «Спарты»

    «Спарта» объявила о назначении экс-капитана сборной Чехии Томаша Росицки на должность спортивного директора.

    «Томаш – наш новый выбор и объект огромного доверия. При поддержке клубного правительства он будет выполнять работу спортивного директора.

    У него ключевая роль в вопросе перспектив клуба. Он обладает трезвым взглядом и опытом в области чешского и европейского футбола», – официальный сайт «Спарты» цитирует генерального директора Франтишека Чупра.

    Воспитанник пражан Росицки выступал за главную команду с 1998 по 2001, после чего на протяжении пяти сезонов играл в «Боруссии», а с 2006 по 2016 год – в «Арсенале». Последний сезон карьеры он провел в родном клубе.

    В сентябре экс-спортивный директор «Локомотива» Кирилл Котов сказал, что в 2012 году Росицки мог стать футболистом железнодорожников.

    Росицки уходит. Таких, как он, больше не будет

    Источник: «Спарта»

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    Сегодня, 01:45
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +41693

      zigbert 2 часа назад

      Удачи Томашу на новой должности и пусть его работа будет не хуже его футбольной карьеры.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +39131

      Рубик Докоян 6 часов назад

      Пример, когда опытный, авторитетный футболист, свой воспитанник приходит в клуб спортивным менеджером на ключевую должность, а не как у нас Аршавину детскую должность создали...

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