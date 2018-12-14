Вице-губернатор Санкт-Петербурга Албин: «История про бакланов выдуманная»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин признался, что выдумал историю про бакланов.

В прошлом году Албин сообщил, что птицы своими клювами портят крышу стадиона на Крестовском острове.

«Мне позвонил Кибитов, пресс-секретарь губернатора, что надо переключить городскую повестку, болельщики «Зенита» готовят неприятные для Смольного кричалки, да еще и гайд-парк переехал с Марсова поля в неизвестном направлении.

А мы хотели развить мысль о стадионе, что это лучший стадион в стране. Я стал думать. Тукан, чайка... о, баклан! И ведь проблема была реальная. На самом деле своим мощным клювом баклан разрушает пленку, а предыдущий подрядчик не предусмотрел от него защиты. Это была придуманная история. Но она мне очень понравилась. И я не готов расстаться со своим бакланом», – сказал Албин.

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