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    • Вице-губернатор Санкт-Петербурга Албин: «История про бакланов выдуманная»

    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Албин: «История про бакланов выдуманная»

    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин признался, что выдумал историю про бакланов.

    В прошлом году Албин сообщил, что птицы своими клювами портят крышу стадиона на Крестовском острове.

    «Мне позвонил Кибитов, пресс-секретарь губернатора, что надо переключить городскую повестку, болельщики «Зенита» готовят неприятные для Смольного кричалки, да еще и гайд-парк переехал с Марсова поля в неизвестном направлении.

    А мы хотели развить мысль о стадионе, что это лучший стадион в стране. Я стал думать. Тукан, чайка... о, баклан! И ведь проблема была реальная. На самом деле своим мощным клювом баклан разрушает пленку, а предыдущий подрядчик не предусмотрел от него защиты. Это была придуманная история. Но она мне очень понравилась. И я не готов расстаться со своим бакланом», – сказал Албин.

    Сухарь Акинфеева, питерские бакланы, футболка Месси. Главные мемы 2017 года

    Источник: «Фонтанка»

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    14.12.2018 11:42
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +101395

      zigbert 14 декабря 2018, 16:15

      Что теперь оправдываться если эта фраза уже пошла в "народ".

      11
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 декабря 2018, 15:56

      Тогда писал и повторюсь, "бакланов" в теплых удобных креслах гораздо больше, чем бакланов на крыше стадиона. И от них вреда городу намного больше...

      9
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      ...
      Рейтинг: +7155

      владимир миронов > Рубик Докоян 14 декабря 2018, 17:55

      И не только на крыше стадиона, а во всей природе. Я так думаю. А про вред и говорить нечего. Целая армия диверсантов не способна на такое!

      3
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      Рейтинг: +444

      vshter76 14 декабря 2018, 15:46

      "ложки нет" (с)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 14 декабря 2018, 15:18

      Значит он балаболил с целью отвлечь общественное внимание от чего то более острого, чем крыша на "Баклан- Арене".
      У меня 2 вопроса:
      1 Почему это сошло за правду и ни одно издание. ни один специалист, при помощи той же прессы не ткнул его носом в его вранье.
      2 Почему он и сейчас, сознаваясь во вранье хихикает, знает, что все сойдет с рук.
      Попробую догадаться.
      1 У нас нет свободных СМИ, некому ему встречный, честный вопрос задать. Вон РЕНтв и им подобные несут всякую хрень не оглядываясь про плоскую Землю, инопланетян и при этом убыточны и получают субсидии из бюджета. Тоже народ отвлекают от ненужной информации.
      2 Этого вороватого "клоуна" жители Питера не избирают, вряд ли они выбрали себе в вице мэры вруна. Поэтому ему безразлично их мнение, плевать он на них хотел и может им говорить и делать все что захочет и когда захочет. Он должен угодить своему начальнику, а не питерцам.
      За что боролись-то и получайте.

      7
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 14 декабря 2018, 13:34

      но то что ты баклан большой это точно не выдумано

      7
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      Рейтинг: +594

      спартач-тверь 14 декабря 2018, 13:08

      Надо переименовать птицу баклан в орла и всем будет счастье, кроме орла....

      2
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 14 декабря 2018, 12:40

      Да похрен!
      Мы тоже хочем стадион с крышей, а не манеж на 3500 !

      2
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      ...
      Рейтинг: +495

      Олег Колесов > SIRIUS 2002 14 декабря 2018, 13:11

      У нас был 10-ти летний долгострой, чинуши наворовали, но сделали.А где ваши крыши? Перед ЧМ никто не стал делать , а после на куй нужно и так сойдёт.Спрашивайте у своих депутатов.

      1
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      Рейтинг: +4127

      Kollljan > SIRIUS 2002 14 декабря 2018, 14:04

      В Новосибирске весна начинается в мае, а зима начинается в октябре. Футбол, похоже, там невозможен.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 > Олег Колесов 14 декабря 2018, 20:47

      Зато у нас к молодёжному ЧМ по хоккею стадион строят!!

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      Рейтинг: +740

      krg-kz 14 декабря 2018, 12:32

      Да ну? Вот это новость....

      2
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 14 декабря 2018, 12:28

      А бакланы это за чистую монету приняли!

      3
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов > Бабушка Зильзиля 14 декабря 2018, 17:59

      А что думают сами бакланы на этот счет? Вот бы они отомстили этому говоруну.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 14 декабря 2018, 12:26

      В последнее время бомбардир много времени уделяет де*илам и даунам...

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