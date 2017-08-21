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  • Албин заявил, что бакланы портят крышу стадиона «Санкт-Петербург»

Албин заявил, что бакланы портят крышу стадиона «Санкт-Петербург»

21 августа 2017, 19:36
62

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин сообщил, что крыша стадиона на острове Крестовском подвергается воздействию со стороны бакланов. По его словам, птицы своими клювами портят светоотражающую пленку.

– Как думаете, в чем основная задача кровли? Это тепловой контур, существующий для того, чтобы круглые сутки можно было проводить спортивные и иные мероприятия.

– Чтобы внутри было сухо?

– Все верно. Когда мы говорим о водопропускной способности, можем увидеть ряд проблем, которые были выявлены по ходу эксплуатации стадиона. Мы их решаем. Например, светоотражающая пленка.

– Что с ней не так?

– Она выдерживает потрясающую нагрузку – до 400 килограмм на квадратный метр. Казалось бы, какие тут могут быть трудности? Оказалось, неправильно работает защита от птиц. Есть такая известная птица – баклан, которая своим мощным клювом разрушает цельность пленки.

– Бакланы протыкают пленку клювом?

– Конечно. В данном случае необходим полноценный проект защиты от птиц, по аналогии с аэропортами.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (62)
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DUMOH
1503333644
Согласен,бакланы убили этот стадион!Ну а птицы то тут причем???
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la verdad
1503334384
Всей России нужна защита от бакланов, растаскивающих бюджет по офшорам!!! Да, Албин?
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Medved2468
1503334591
Бакланы строили, бакланы и рушат. Логично и закономерно!
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Aleksandr_1986_Spb_
1503335999
Он сам тот ещё баклан. Куратор строек хренов...
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egrrr
1503336961
Албин: "воробьи исклевали все семена,и трава на поле не успеет прорасти до ЧМ"....
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Вомбат
1503339004
Журналисты: - Почему у вашего стадиона за 45 миллиардов рублей крыша течет? Албин: - Бакланы! Бакланы, блин!
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Chesn0k
1503339402
только расстрелы спасут Россию
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VVM1964
1503341022
Ну вот дошла очередь и до бакланов , воры и фартовые свое уже взяли .
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38 попугаев
1503341183
Бакланы не портят крышу, бакланы её строили!
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Tostao
1503345725
Ляхи, янки, прибалтийцы, Молдоване, украинцы К этим недругам нежданно, Нам добавились бакланы. Это - гребанный госдеп, Разбросал на крыше хлеб! И баклан из ЦРУ, В крыше сделает дыру. И взмолился плутоватый, Супер-вице-губернатор: "Надо деньги выделять, А всех птиц арестовать!"
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