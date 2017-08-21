Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Албин заявил, что бакланы портят крышу стадиона «Санкт-Петербург»

    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин сообщил, что крыша стадиона на острове Крестовском подвергается воздействию со стороны бакланов. По его словам, птицы своими клювами портят светоотражающую пленку.

    – Как думаете, в чем основная задача кровли? Это тепловой контур, существующий для того, чтобы круглые сутки можно было проводить спортивные и иные мероприятия.

    – Чтобы внутри было сухо?

    – Все верно. Когда мы говорим о водопропускной способности, можем увидеть ряд проблем, которые были выявлены по ходу эксплуатации стадиона. Мы их решаем. Например, светоотражающая пленка.

    – Что с ней не так?

    – Она выдерживает потрясающую нагрузку – до 400 килограмм на квадратный метр. Казалось бы, какие тут могут быть трудности? Оказалось, неправильно работает защита от птиц. Есть такая известная птица – баклан, которая своим мощным клювом разрушает цельность пленки.

    – Бакланы протыкают пленку клювом?

    – Конечно. В данном случае необходим полноценный проект защиты от птиц, по аналогии с аэропортами.

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.08.2017 19:36
    Рекомендуем
    Комментарии57
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 22 августа 2017, 08:35

      В Прибалтике,на секретной фирме,выращивают птиц-мутантов.Уже есть первые успехи.Главная задача для птицезаводчиков-увеличить дальность полёта,чтобы хватило сил долететь без дозаправки до Кремля.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 22 августа 2017, 01:24

      Может быть, всё дело в том что у строителей крыши руки не из нужного места растут.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > BRO_football 23 августа 2017, 13:57

      как и у политиков

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 22 августа 2017, 01:13

      Посмотрели на чайку - клюв не тот, да и назвать чайку - вроде как опасно, Чайки они своё пилят. А вот баклан в самый раз. И клюв крепкий, да и слово на слуху. Так что бакланьте дальше. На озеленение, плёнку и т.д. До ЧМ есть время освоить (скоммуниздить) ещё несколько миллиардов.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5462

      SPACE TRUCKIN > мы_не_рабы 22 августа 2017, 09:05

      бакланов засылает фирма,которая и занимается обслуживанием и ремонтом крыши...сразу это нельзя было предусмотреть?то поляна,то крыша - сейчас плёнка...какая - то вечная тема для освоения бюджета....((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1047

      SERGEI12345 22 августа 2017, 00:22

      сидите и отстреливайте!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1426

      VSt 22 августа 2017, 00:18

      Ну, + ещё миллиард, и бакланам объяснят. что они не правы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11239

      alp 21 августа 2017, 23:42

      а сколько стоит светоотражающая пленка?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 21 августа 2017, 23:02

      Ляхи, янки, прибалтийцы,
      Молдоване, украинцы
      К этим недругам нежданно,
      Нам добавились бакланы.
      Это - гребанный госдеп,
      Разбросал на крыше хлеб!
      И баклан из ЦРУ,
      В крыше сделает дыру.
      И взмолился плутоватый,
      Супер-вице-губернатор:
      "Надо деньги выделять,
      А всех птиц арестовать!"

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1047

      SERGEI12345 > Tostao 22 августа 2017, 00:24

      хорошо придумал 5++++

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Tostao 22 августа 2017, 21:44

      Отлично.Но по моему скромному мнению,слово "супер"(-вице) лучше заменить на "спикер")))).Хотя,художнику(пусть и слОва) не прикажешь)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +716

      Fju-2 21 августа 2017, 22:34

      Бакланы портят крышу.
      А в заксобрании сидят Бивисы и Баттхеды.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +88

      Valera-Verim 21 августа 2017, 22:29

      ну хоть один из директоров назвал строителей бакланами-так тупо и нагло пилить(((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +214

      Sanirin79 21 августа 2017, 22:07

      Он прав на асе 100. Кабинетные бакланы испортили крышу стадиона!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11