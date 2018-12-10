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    • Рианчо: «Жду предложений от клубов. Хочу вернуться в Россию»

    Рианчо: «Жду предложений от клубов. Хочу вернуться в Россию»

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо рассказал, что желает вернуться в нашу страну. Испанец работал в московском клубе с лета по осень.

    «В данный момент я отдыхаю. Но не могу долго находиться без работы, я должен работать с футболистами. Я готов, я в самом соку. Поэтому жду января, чтобы поскорее получить предложение. Мне, конечно, хотелось бы вернуться в Россию», – сказал Рианчо Sport24.

    Испанец получил пост главного тренера только в 58 лет – в «Спартаке».

    Источник: Sport24

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    10.12.2018 19:18
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +5280

      Каратель 11 декабря 2018, 06:28

      Зная какая этот засранчо,его даже главным садовником уважающий себя клуб не возьмёт

      1
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    • ...
      Рейтинг: +814

      Алекс636363 10 декабря 2018, 21:48

      В самом соку. Подтекает, что ли? Прет из всех щелей. Видать, это все, что от мозгов осталось. Разжижение.

      0
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      Рейтинг: +29412

      JTherry 10 декабря 2018, 21:09

      а что в Испании рабочих мест нет для тебя?)) и солнце не восходит... в Зените скоро освободится местечко... давай, дуй к бомжам))))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 10 декабря 2018, 21:08

      В Испании видно не может найти работу.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 декабря 2018, 20:49

      Радимов на выход с вещами рианчо вместо тебя будет

      4
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      Рейтинг: +7798

      mihail200606 10 декабря 2018, 20:49

      сочный ты наш... 58 лет это уже почти сухофрукт в тренерском деле- так главным и не был нигде до этого..
      ты столько натрепал глупостей на пресс конференциях ,что только идиот может тебя взять

      4
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 10 декабря 2018, 20:46

      Только дурак возьмет себе этого клоуна... Ну или помощником могут, если надо слить ГТ...

      2
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      Рейтинг: +5072

      Т34 10 декабря 2018, 20:29

      Эй, там, в России! Готовьте самую большую соковыжималку на испанский фрукт. Рианчо уже созрел и в самом соку.

      2
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      Рейтинг: +495

      Олег Колесов 10 декабря 2018, 20:11

      Твоё направление-Барселона.Может там спустят с трибуны.

      1
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      Рейтинг: +6358

      Добрый Бобер 10 декабря 2018, 20:10

      Он адекватный?

      3
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