Рианчо: «Жду предложений от клубов. Хочу вернуться в Россию»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо рассказал, что желает вернуться в нашу страну. Испанец работал в московском клубе с лета по осень.

«В данный момент я отдыхаю. Но не могу долго находиться без работы, я должен работать с футболистами. Я готов, я в самом соку. Поэтому жду января, чтобы поскорее получить предложение. Мне, конечно, хотелось бы вернуться в Россию», – сказал Рианчо Sport24.

Испанец получил пост главного тренера только в 58 лет – в «Спартаке».