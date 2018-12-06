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    • Кубок Испании. «Вильярреал» забил восемь голов «Альмерии». «Севилья» обыграла «Вильяновенсе» 

    Кубок Испании. «Вильярреал» забил восемь голов «Альмерии». «Севилья» обыграла «Вильяновенсе» 

    «Вильярреал» обыграл «Альмерию» со счетом 8:0 в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании и прошел в следующую стадию турнира.

    Также в 1/8 вышли «Реал Сосьедад» и «Севилья».

    Кубок Испании. 1/16 финала. Ответный матч

    Вильярреал – Альмерия – 8:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Экамби, 23; 2:0 – Экамби, 30; 3:0 – Экамби, 36; 4:0 – Бакка, 45; 5:0 – Экамби, 47; 6:0 – Морено, 67; 7:0 – Бакка (с пенальти), 83; 8:0 – Раба, 90.

    Результат первого матча – 3:3

    Реал Сосьедад – Сельта – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Оярсабаль, 10; 2:0 – Янузай, 27.

    Результат первого матча – 1:1

    Севилья – Вильяновенсе – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Силва, 49.

    Результат первого матча – 0:0

    Нереализованный пенальти: Силва, 49 – нет.

    Календарь Кубка Испании

    Результаты Кубка Испании

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.12.2018 00:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +929

      ДСА 6 декабря 2018, 04:52

      Вильярреал конкретно порезвился

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