Кубок Испании. «Вильярреал» забил восемь голов «Альмерии». «Севилья» обыграла «Вильяновенсе» 

«Вильярреал» обыграл «Альмерию» со счетом 8:0 в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании и прошел в следующую стадию турнира.

Также в 1/8 вышли «Реал Сосьедад» и «Севилья».

Кубок Испании. 1/16 финала. Ответный матч

Вильярреал – Альмерия – 8:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Экамби, 23; 2:0 – Экамби, 30; 3:0 – Экамби, 36; 4:0 – Бакка, 45; 5:0 – Экамби, 47; 6:0 – Морено, 67; 7:0 – Бакка (с пенальти), 83; 8:0 – Раба, 90.

Результат первого матча – 3:3

Реал Сосьедад – Сельта – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Оярсабаль, 10; 2:0 – Янузай, 27.

Результат первого матча – 1:1

Севилья – Вильяновенсе – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Силва, 49.

Результат первого матча – 0:0

Нереализованный пенальти: Силва, 49 – нет.

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