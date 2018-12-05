Главные новости дня. Арест Кокорина и Мамаева продлен на два месяца, состоялись матчи 1/4 финала Кубка России

Аджоев не пускает Бакаева в «Спартак».

Два игрока «Рубина» могут перейти в «Спартак».

Акинфеев признан лучшим игроком 16 тура РПЛ.

Погибший футболист «Локомотива» перед смертью поссорился с таксистом.

«Рубин» лишился 2,5 миллионов из-за продажи Жонатаса.

Кокорин и Мамаев останутся в СИЗО до 8 февраля.

Кокорина и Мамаева поддержали футболисты «Зенита» и Семак.

Английские СМИ анонсируют уход Моуринью в «Реал».

Ибрагимович не перейдет в «Милан» из-за семьи.

Кубок России, 1/4 финала. «Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом», «Спартак» – с «Уралом», а «Локомотив» обыграл «Рубин».