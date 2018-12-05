Главные новости дня. Арест Кокорина и Мамаева продлен на два месяца, состоялись матчи 1/4 финала Кубка России

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    Источник: Бомбардир.ру

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    05.12.2018 23:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +246

      RLoko 6 декабря 2018, 08:11

      Есть интересные новости.

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