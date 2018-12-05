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    • Официально: Кокорин и Мамаев выйдут из СИЗО не раньше 8 февраля

    Официально: Кокорин и Мамаев выйдут из СИЗО не раньше 8 февраля

    Суд после двух месяцев ареста футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева избрал дальнейшую меру пресечения для преступников. Они продолжат сидеть в СИЗО.

    Арест продлен до 8 февраля, сообщает из зала суда спортивный журналист Василий Конов. Защита спортсменов настаивала на мерах пресечения, не связанных с пребыванием под стражей.

    Таким образом, футболисты точно пропустят первые зимние сборы своих клубов.

    Новый суд Кокорина и Мамаева. Главное

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    05.12.2018 16:25
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    Комментарии73
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 6 декабря 2018, 13:53

      Вот оно, наше правосудие! Заказуха похоже, показуха на весь мир!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3551

      momwig_ 6 декабря 2018, 13:33

      Всё правильно, всё справедливо ©

      0
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      Рейтинг: +187

      zubr252 6 декабря 2018, 12:26

      Когда я посмотрел на их лица мне стало жаль я думаю они поняли они что лафа у них закончилось .

      0
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      Рейтинг: +6358

      Добрый Бобер 6 декабря 2018, 06:10

      Пападос.

      0
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      Рейтинг: +11602

      alex1951 6 декабря 2018, 01:56

      Народ!
      Вас дрючат!
      Признайтесь ,за каго вы?
      За Коко и Мама,или за правосудие?
      Третьего не дано!!!
      Голосовать бум?

      0
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 5 декабря 2018, 23:44

      лучшеб вместо них пару чиновников закрыли или автохамов из золотой молодежи.... этим уже дан урок ( может и не на всю жизнь, но на долго!!!)

      а также бы отмудохали не депутата, а Василия пупкина - уже бы дома сидели

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 декабря 2018, 22:00

      Протест подаваться будет?

      0
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      Рейтинг: +1293

      каа 5 декабря 2018, 21:40

      Да ежкин ж кот... за что??? Поменяйте адвокатов ... они "замешаны в деле"
      Я ни в коем случае не на стороне этих "недоумков"... но это уже чересчур...((( к чему этот особый предвзятый подход...?!

      2
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 5 декабря 2018, 20:10

      На новый год гульнуть не удастся

      1
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 5 декабря 2018, 20:09

      а выйдут ли до суда вообще...
      хотели бы "пожурить", с самого начало на крайняк был бы домашний арест...
      так что светит пацанам реальный срок...

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