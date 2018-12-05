Официально: Кокорин и Мамаев выйдут из СИЗО не раньше 8 февраля

Вот оно, наше правосудие! Заказуха похоже, показуха на весь мир!
Суд после двух месяцев ареста футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева избрал дальнейшую меру пресечения для преступников. Они продолжат сидеть в СИЗО.
Арест продлен до 8 февраля, сообщает из зала суда спортивный журналист Василий Конов. Защита спортсменов настаивала на мерах пресечения, не связанных с пребыванием под стражей.
Таким образом, футболисты точно пропустят первые зимние сборы своих клубов.
Новый суд Кокорина и Мамаева. Главное