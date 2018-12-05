Expressen: Ибрагимович не перейдет в «Милан». Его семья отказалась покидать США

А есть ли смысл ехать в Милан. Команда явно пока не готова к великим подвигам. Поэтому меньше чем на год нет смысла ехать. Да и в штатах Ибре наверное все устраивает. Условия хорошие, на руках носят. Играй в свое удовольствие.
Ранее «Бомбардир» писал, что трансфер нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича в «Милан» находится под угрозой срыва. В Швеции объяснили такое развитие событий.
По сведениям Expressen, семья футболиста отказалась от переезда из Лос-Анджелеса. Кроме того, американский клуб готов улучшить контракт форварда.
Ибрагимовичу 37 лет.