Expressen: Ибрагимович не перейдет в «Милан». Его семья отказалась покидать США

Ранее «Бомбардир» писал, что трансфер нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича в «Милан» находится под угрозой срыва. В Швеции объяснили такое развитие событий.

По сведениям Expressen, семья футболиста отказалась от переезда из Лос-Анджелеса. Кроме того, американский клуб готов улучшить контракт форварда.

Ибрагимовичу 37 лет.