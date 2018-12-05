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    • Expressen: Ибрагимович не перейдет в «Милан». Его семья отказалась покидать США

    Expressen: Ибрагимович не перейдет в «Милан». Его семья отказалась покидать США

    Ранее «Бомбардир» писал, что трансфер нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича в «Милан» находится под угрозой срыва. В Швеции объяснили такое развитие событий.

    По сведениям Expressen, семья футболиста отказалась от переезда из Лос-Анджелеса. Кроме того, американский клуб готов улучшить контракт форварда.

    Ибрагимовичу 37 лет.

    Источник: Expressen

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    05.12.2018 18:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 6 декабря 2018, 02:23

      А есть ли смысл ехать в Милан. Команда явно пока не готова к великим подвигам. Поэтому меньше чем на год нет смысла ехать. Да и в штатах Ибре наверное все устраивает. Условия хорошие, на руках носят. Играй в свое удовольствие.

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