Кубок России. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом»

«Спартак» дома сыграл вничью с «Уралом» в первом матче Кубка России – 1:1. Гол в составе красно-белых забил хавбек Софьян Ханни. У гостей отличился форвард Владимир Ильин.

Ответный матч пройдет в феврале.

Кубок России. 1/4 финала. Первый матч

Спартак (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Ханни, 48; 1:1 – Ильин, 67.

«Спартак»: Максименко, Комбаров (Ташаев, 82), Кутепов, Джикия, Рассказов, Глушаков, Тимофеев (Попов, 65), Мельгарехо (Роша, 72), Ханни, Зе Луиш, Луис Адриано.

«Урал»: Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Ароян, Димитров, Бавин, Бикфалви, Егорычев (Жигулев, 68), Эль Кабир, Ильин (Панюков, 85).

Предупреждения: Кутепов, 21; Комбаров, 40; Глушаков, 56 – Бавин, 13; Егорычев, 53.

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