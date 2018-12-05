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    Кубок России. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом»

    «Спартак» дома сыграл вничью с «Уралом» в первом матче Кубка России – 1:1. Гол в составе красно-белых забил хавбек Софьян Ханни. У гостей отличился форвард Владимир Ильин.

    Ответный матч пройдет в феврале.

    Кубок России. 1/4 финала. Первый матч

    Спартак (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Ханни, 48; 1:1 – Ильин, 67.

    «Спартак»: Максименко, Комбаров (Ташаев, 82), Кутепов, Джикия, Рассказов, Глушаков, Тимофеев (Попов, 65), Мельгарехо (Роша, 72), Ханни, Зе Луиш, Луис Адриано.

    «Урал»: Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Ароян, Димитров, Бавин, Бикфалви, Егорычев (Жигулев, 68), Эль Кабир, Ильин (Панюков, 85).

    Предупреждения: Кутепов, 21; Комбаров, 40; Глушаков, 56 – Бавин, 13; Егорычев, 53.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

    Супергол Куэвы, жуткая травма Ротенберга, мегаформа Ханни

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.12.2018 21:22
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    Комментарии81
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 6 декабря 2018, 22:00

      Очень достойно сыграли! Иные, «Уралу» без боя сдаются.

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 6 декабря 2018, 16:25

      Валидолъ - Урал 1:1...

      0
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 6 декабря 2018, 10:02

      Игра смотрелась. Моментов создали достаточно. Только вот в обороне сделали много ошибок. В передачах тоже много брака.

      4
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      Рейтинг: +21292

      derrik2000 > zigbert 6 декабря 2018, 10:09

      Оборона у нас, конечно, та ещё. ((
      ЗМСы Комбаров и Кутепов - это нечто невообразимое.
      Особенно Кутепов: из матча в матч "убедительно показывает, что несомненно был достоин этого высокого звания". (
      Что сказать?
      Ждём выздоровления Жиго и каких-то трансферов в зимнюю паузу.

      2
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 6 декабря 2018, 05:51

      1 тайм так себе а во 2 тайме игра смотрелась но проблемы с реализацией подвели. колящие контр атаки Урала это нечто. Защита остается проблемой № 1

      3
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      Рейтинг: +478

      DimonSPM 6 декабря 2018, 02:26

      Я если честно был в шоке от игры нашей (спартаковской) молодёжи. Ужасные ошибки. А Глушаков действительно играл неплохо - так как он и должен был играть. Комбаров тоже уже которую игру хорошо смотрится. А вот в воротах пожалуй лучше пусть будет Ребров.

      4
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      Рейтинг: +10744

      ivany4 6 декабря 2018, 01:14

      Все как и ожидалось.
      Запал кончился, места в основе получены, можно продолжать дальше балду гонять и создавать видимость игры.
      Если Кононов действительно тренер, и хочет чего то добиться, то должен сделать очень серьезные выводы. Сегодня опять случилось то, против чего всегда боролся Каррера. Забили гол, и забили на игру. Но мастерства у защитников нет, чтоб играть на удержание счета. А средняя линия должна везде успевать, а не пешком ходить. И как бы не говорили, что играем в два напа, игроки играют 1+1. Попеременно, то Зе то Луис возвращаются в центр, получают мяч и дальше идет обострение. Одним словом игры нет, есть набор приемлемых атакующих действий, перемежающийся с чудовищной игрой в обороне и середине поля. Причем второго варианта пока больше, чем первого. Хорошо, что почти закончился первый этап сезона. Будем надеяться на лучшее, если оно будет.

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      Рейтинг: +29412

      JTherry 6 декабря 2018, 00:53

      как говаривал вождь русской революции, Спартаку надо еще много и упорно работать, работать и работать над - реализацией моментов в нападении и укреплением защитных рядов... и стабильность в играх не помешает, удачи тренеру))

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      Рейтинг: +21292

      derrik2000 5 декабря 2018, 23:54

      Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после первого домашнего матча 1/4 финала Кубка России с «Уралом» (1:1) поделился мнением о том, почему команда чередует хорошие матчи со слабыми.

      «Давайте рассмотрим в другом ракурсе. Мы работаем вместе чуть больше двух недель, в таком напряжённом графике и в таком непростом для игроков и клуба периоде, где очень сложно много сделать для того, чтобы сразу же пошла игра. В таком промежутке почти невозможно работать над тактическими взаимодействиями. Футбол нарабатывается только тогда, когда есть многократные повторения. Что есть, то есть.

      Перепады будут, это однозначно. Я говорил об этом. Не может всё случиться быстро, чтобы команда сразу же заиграла в тот футбол, который мы хотим. Определённые взаимодействия есть, но сразу же всё сделать идеально невозможно. Поэтому будет некая смесь — между тем футболом, который был, и тем, который нам хотелось бы видеть.

      Перепады есть и в физическом состоянии. То игроки бегут, то останавливаются, то бегут, то останавливаются. Во втором тайме мы повысили интенсивность. Мы смотрим данные от GPS по InStat и видим, когда есть интенсивность. Когда кривая идёт вверх, то сразу же создаём моменты и забиваем. Когда сбрасываем её, сразу же начинаются проблемы. Нужно всегда держать её вверху, резких спадов быть не должно. Это всё вырабатывается на тренировках. Определённые навыки начинают вырабатываться за 21 день, а мы вместе даже меньше работаем. Это физиология, от этого не уйдёшь», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

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      Рейтинг: +729

      deimos88 5 декабря 2018, 23:47

      А Конон красавца)) сливает ромашку таки, Ещенко Ребров, теперь комбар, даже жаль что чемп на перерыв идёт. Не хватает физухи старикам, сыпятся..по ходу летом таки халяву гоняли. Эй, деррик! Как там пилипчек сыграл?)

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 5 декабря 2018, 22:59

      Смотрю, некоторые говорят, что Глушак отыграл на отлично. Хорошо.
      А почему он при Каррере так не играл весной и вначале этого сезона??? Почему, если он такой опытный игрок и классный???? Может не было формы? Так Каррера его в дубль отправил набирать форму (это официальная версия клуба).
      Почему Комбаров постоянно косячил при Каррере, особенно в матче против Арсенала??? А сейчас почти не косячит.
      Потому, что пришёл новый тренер? Всё верно.
      Так же было, когда с Комбаровым и Глушаковым продлили контракты. Они тоже сразу заиграли на хорошем уровне.
      Вот только до какого времени они этот уровень держали????

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      Рейтинг: +3181

      uBaH_ > Владислав Vlad 5 декабря 2018, 23:08

      Да это просто клоуны на комментаторах орали так будто там сам Бускетс играет, а так все стабильно шлушаков никакущий

      6
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > uBaH_ 5 декабря 2018, 23:39

      Да, уж. Комментаторы с появлением Глушака на поле после ссылки, постоянно голоса рвут в его сторону.))) А сегодня - ну просто смешно - Глушака сажают на попу - комментаторы молчат, Глушак отдаёт точный пас на пять метров - визги и авации в комментаторских.))))

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Persona_non_Grata 5 декабря 2018, 23:41

      Когда-то это были не вопросы. Многие, в том числе и я, сразу сказали, что Глушак будет попу рвать на поле после ссылки. Так и получилось. И это для думающих не сюрприз. Вот только играет он чуть лучше, чем прошлой весной, а комментаторы преподносят, будто это Иниеста.)))

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